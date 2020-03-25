武漢肺炎》時力邱顯智呼籲延緩役男入伍

立院時力黨團總召邱顯智呼籲內政部慎重考慮替代役延緩入伍。（記者吳書緯翻攝）

2020-03-25 20:40:21

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起建議室內超過100人、戶外超過500人以上的活動停辦；立院時代力量黨團總召邱顯智呼籲，考量新訓都是超過室內100人、戶外500人的大型集會，內政部與國防部應慎重考慮延緩4月份的新兵徵集入營，緩解營區的防疫壓力。

邱顯智今晚在臉書發文指出，鑒於防疫中心已經建議即日起，室內超過100人、戶外超過500人以上的活動停辦，而新訓本身就是一個人數超過防疫中心指引的「公眾集會活動」，在衛生條件不佳的情況下，不僅役男擔心、役政署的防疫壓力也是相當大。

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邱顯智指出，距離目前最近的替代役入伍梯次是4月9日要入營受訓的211T替代役男，根據役政署的說明，這一梯會有超過500人入營受訓，他呼籲內政部役政署慎重考慮211T替代役延緩入伍。邱顯智同時一併請國防部考量在目前已暫停3至5月的教召，也應考慮延緩4月份陸、海軍的新兵徵集入營，緩解營區防疫壓力。

邱顯智表示，倘若役政署仍認為可以如期接訓，應針對替代役的訓練課程，加以適度放鬆調整，否則加了防疫措施也是沒有時間落實，只是讓管理幹部更加痛苦而已，而已分發到各單位服勤的替代役男，若集中住宿的條件無法滿足防疫需求，也應研議開放讓役男返家住宿，降低群聚感染風險。

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