蔡總統為東奧打氣 日本駐台代表暖心互動「一起加油！」

蔡總統為延期的東京奧運打氣，與日本駐台代表泉裕泰暖心互動「一起加油！」（取自蔡英文臉書）

2020-03-25 19:50:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕東京奧運確定延期。日本台灣交流協會今天表示，日本必將克服困難，作為人類戰勝傳染病的證明，於明年成功舉辦東京大會。蔡總統今也透過社群軟體與日方溫暖互動，蔡總統強調，應該為做出艱難決定的日本打氣，疫情當前，台灣、日本、全世界都應攜手共度難關，「一起加油！」

日本台灣交流協會今天表示，預定於今年夏天舉辦的東京奧運、帕奧確定延期。世界正同心對抗新型冠狀病毒，日台交協強調，「日本必將克服困難，作為人類戰勝傳染病的證明，於明年成功舉辦東京大會」。

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日台交協也說，希望於2021年舉辦的「TOKYO2020」，能夠讓日本、台灣、世界各國的選手們，於賽事中發揮百分之百的實力，也讓期待奧運已久的台灣朋友們打從心底盡情享受這場盛會，「朝向東京奧運，日台一起加油！」

蔡總統今天也透過臉書、Instagram和推特等社群軟體，以中文和日文向日本加油打氣。蔡總統說，相信延期是經過周延思考後的決定，而「我們應該為做出艱難決定的日本打氣」。

蔡總統並說，疫情當前，不管是台灣、日本，還是全世界，都應該專注於防疫，攜手共度難關，也要保護全世界的優秀運動員免於風險。希望全世界能抗疫成功，延期的奧運也一定更能以完整的形式舉辦，也會更加圓滿，「全世界一起加油！」

日本駐台代表泉裕泰也在蔡總統貼文中留言，溫暖互道說「感謝蔡總統的打氣，九年前面臨311，現在全球面臨疫情挑戰，日本一定會度過難關舉辦盛會，日台一起加油！」

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蔡總統為延期的東京奧運打氣，日本駐台代表泉裕泰留言感謝，互道「一起加油！」（擷取自蔡英文臉書）

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