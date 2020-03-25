為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡總統為東奧打氣 日本駐台代表暖心互動「一起加油！」

蔡總統為延期的東京奧運打氣，與日本駐台代表泉裕泰暖心互動「一起加油！」（取自蔡英文臉書）

蔡總統為延期的東京奧運打氣，與日本駐台代表泉裕泰暖心互動「一起加油！」（取自蔡英文臉書）

2020-03-25 19:50:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕東京奧運確定延期。日本台灣交流協會今天表示，日本必將克服困難，作為人類戰勝傳染病的證明，於明年成功舉辦東京大會。蔡總統今也透過社群軟體與日方溫暖互動，蔡總統強調，應該為做出艱難決定的日本打氣，疫情當前，台灣、日本、全世界都應攜手共度難關，「一起加油！」

日本台灣交流協會今天表示，預定於今年夏天舉辦的東京奧運、帕奧確定延期。世界正同心對抗新型冠狀病毒，日台交協強調，「日本必將克服困難，作為人類戰勝傳染病的證明，於明年成功舉辦東京大會」。

日台交協也說，希望於2021年舉辦的「TOKYO2020」，能夠讓日本、台灣、世界各國的選手們，於賽事中發揮百分之百的實力，也讓期待奧運已久的台灣朋友們打從心底盡情享受這場盛會，「朝向東京奧運，日台一起加油！」

蔡總統今天也透過臉書、Instagram和推特等社群軟體，以中文和日文向日本加油打氣。蔡總統說，相信延期是經過周延思考後的決定，而「我們應該為做出艱難決定的日本打氣」。

蔡總統並說，疫情當前，不管是台灣、日本，還是全世界，都應該專注於防疫，攜手共度難關，也要保護全世界的優秀運動員免於風險。希望全世界能抗疫成功，延期的奧運也一定更能以完整的形式舉辦，也會更加圓滿，「全世界一起加油！」

日本駐台代表泉裕泰也在蔡總統貼文中留言，溫暖互道說「感謝蔡總統的打氣，九年前面臨311，現在全球面臨疫情挑戰，日本一定會度過難關舉辦盛會，日台一起加油！」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

蔡總統為延期的東京奧運打氣，日本駐台代表泉裕泰留言感謝，互道「一起加油！」（擷取自蔡英文臉書）

蔡總統為延期的東京奧運打氣，日本駐台代表泉裕泰留言感謝，互道「一起加油！」（擷取自蔡英文臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
疫情進入第二階段 蔡總統訪昆陽實驗室：國家隊不會被擊倒！
2020-03-20 12:11

疫情進入第二階段 蔡總統訪昆陽實驗室：國家隊不會被擊倒！
未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令
2020-03-19 14:36

未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令
全球經濟動盪不安 企業置產選東南亞

全球經濟動盪不安 企業置產選東南亞
武漢肺炎狂燒 日駐台代表：台灣真知灼見可對世界有巨大貢獻
2020-03-12 20:22

武漢肺炎狂燒 日駐台代表：台灣真知灼見可對世界有巨大貢獻
武漢肺炎》防疫大作戰 總統院長各部會出招嚴堵防疫缺口
2020-03-10 14:37

武漢肺炎》防疫大作戰 總統院長各部會出招嚴堵防疫缺口
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

一個月內完成半年任務！ 口罩國家隊「使命必達」關鍵曝光
2020-03-07 21:06

一個月內完成半年任務！ 口罩國家隊「使命必達」關鍵曝光
政治今日熱門
2020-03-25 16:50

長榮機組人員驚傳確診！交部：未公告前無法說明

2020-03-25 11:10

獨家》反制中國軍事威脅 愛國者飛彈將實彈攔截射擊訓練

2020-03-25 07:08

第二批武漢包機台人解除隔離 中配大讚陳時中是「新鋼鐵人」 影片

2020-03-25 15:05

軍情動態》美軍EP-3偵察機監控共軍 今在高雄外海空域兜圈圈

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播