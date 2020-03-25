武漢肺炎》中國疫情趨緩？ 陳時中神回被網友推爆

陳時中認為，台灣與中國的國情不同，中國先前曾有隱瞞疫情的不良紀錄。（資料照）

2020-03-25 21:49:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日主持疫情記者會，聽聞有輿論稱，「中國疫情已經比歐美減緩，沒有那麼嚴重了」，陳時中對此嗆爆中國，網友均給予肯定。

陳時中今天在記者會聽聞，「中國疫情已經比歐美減緩，沒有那麼嚴重了」，他說，「每一個國家的國情不一樣」，以中國來說，「不會有衛生部長坐在這裡讓大家這樣子就一直問」，而中國內部的疫情若能減緩，那台灣會很高興，畢竟開始看到有地方疫情減緩。

請繼續往下閱讀...

但陳時中強調，「必須要觀察」，因為中國曾有隱瞞疫情的不良紀錄，像去年12月17日武漢華南海鮮市場1名員工的家屬死亡，中國就開始說，「原因不知道」，接著再討論是不是動物傳給人，會不會人傳人等議題，等到1月15日以後才定調「有限度的人傳人」，但後來不斷往前推測零號病人的出現時機點。

陳時中分析，「你想想看，有差不多兩個月，可能有人已經掌握到那樣的情況，為了很多國情的關係而沒有讓人知道，以前會有，未來就不能保證它沒有」，因此對於中國目前公布的疫情消息，台灣還是要保持警覺性，繼續獲取更清楚的情報。

網友們認為陳時中講得有道理，留言指出，「全世界都不信中國，只有中國人民被蒙在鼓裡」、「這就是阿中部長的魄力及魅力所在啊」、「回答太帥了」、「比歐美減緩是在說笑話嗎？」、「我寧願相信世界上有鬼，也不願相信中國的一張嘴」、「白癡才會信豬支腮巴國所說的話」。

相關影音

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法