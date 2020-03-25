質疑蘇揆、陳時中對武漢包機說法不同 賴香伶籲提升指揮官層級

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶（中）、立委張其祿（左）、高虹安（右）等人召開「紓困條例滿月總體檢，民眾黨三問中央」記者會，希望政府在推出第2波紓困方案之際，同時做好前一階段的回防工作。（記者廖振輝攝）

2020-03-25 12:08:55

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民眾黨團上午召開「紓困條例滿月總體檢」記者會，民眾黨團總召賴香伶指出，武漢預計4月8日解封，蘇揆主張包機、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說法卻不同，指揮中心似乎已無法掌握情勢發展，指揮官層級是否應提升，超越部長、跨部會擔任？

賴香伶表示，從昨天蘇貞昌、陳時中說法不同這個案例可以發現，中央流行疫情指揮中心近期在跨部會協商、涉外事務，似乎已無法掌握情勢變化、政治應對，指揮官層級要不要提升？是不是要超越部長、跨部會擔任？還是蘇貞昌自行擔任國際事務定調、決策的角色？

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賴香伶提到，基層也擔心紓困預算能否發揮作用、雨露均霑？還是有很多產業認為不明確，也有很多無薪假勞工沒有分到政府相關資源，一定是宣導不夠、申請困難，或企業不願配合，這些中央都沒做問題分析，至於不裁員減薪的補貼，目的事業主管機關也不夠積極推動，「紓困績效不及格」。

民眾黨團副總召張其祿指出，台灣尚未進入社區感染，但必須及早準備，目前面臨醫院志工大量請假，或被院方以安全為由暫停來院，造成各醫院人力短缺，若面臨社區防疫，人力短缺會更嚴重，需有另一套人力配置系統因應；各地區衛生所長年主力為防治慢性病、慢性傳染病，政府必須提供教戰守則、社區防疫SOP，以免浪費專業人力。

張其祿提到，各國紓困直接把錢發給民眾就是為了救急，希望紓困預算增加，不要再只著墨企業端，現在就是活命錢。

「役男不要變疫男！」黨團幹事長高虹安指出，役男從各縣市集合到成功嶺前沒有量測體溫、詢問旅遊史，後來才發現有人有一週內的歐洲旅遊史，新兵是群聚生活，要是有人確診，恐怕爆發群聚感染，且新訓中心衛生物資普遍不足，量測體溫也不確實，「戶外跑步體溫過高正常」放行等問題；此外，消防單位有防護衣不足、校園有口罩不足等問題。

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