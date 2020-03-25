封城？柯文哲：大部分權限在中央 北市府桌上演習會先做

2020年台北玫瑰展25日於花博公園新生園區浪漫登場，台北市長柯文哲出席開幕活動，歡迎民眾在防疫期間外出賞花。（記者羅沛德攝）

2020-03-25 11:58:05

〔記者陳璟民／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）長期抗疫恐怕難免，新北市長侯友宜要求所屬依「全民防衛動員準備法」，做好最壞的打算、最好的準備，台北市長柯文哲今早主持台北玫瑰節開幕，被詢及「封城」議題時說，封城的時候，大部分的權限不在地方，市府會先擬計畫，因為這牽涉到緊急命令，仍要跟中央商量，他覺得桌上演習先做，實兵演習有時會引起太大恐慌，「不需要製造民眾的恐慌，桌上演習會先做。」

媒體提問，明天雙北論壇會著重哪個部分？柯文哲表示，確定「雙北合作、資源共享、政策一致」，至少方向一致，但不會一樣，他也覺得沒有理由新北市金山區的防疫措施，跟台北市信義區一模一樣，這沒有道理，防疫旅館、防疫計程車等資源可以互用，在政策一致的條件下，依實際狀況做上下調整。

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柯文哲防疫作戰觀念「力不可用盡」，侯友宜則認為沒有用盡問題，關鍵時刻要用盡全力，對此，柯說，比較正確講法是按照實際的需要出力，他判斷疫情會拉長，市府還是有超前準備，但是超幾步就好，不要超太多，比方說防疫旅館設計就是這樣，前面50%滿了，再下一個，不會說一下子弄個幾千戶，那就浪費了，市府按照實際需要調整，還是有超前部署。

柯表示，雖然這週1天有20個武肺確診案例，可是這波大部分是從歐美進來，本土的案例還是不多，他最近坐捷運、公車觀察98%乘客有戴口罩，有議員講要全面下令戴口罩，不過他發現不用下令，因為台北市民素質比較高，差不多98%都有戴，跟100%的意思差不多了，這表示我們的國民防疫概念相當好，「戴口罩，勤洗手」有相當的阻絕作用，在這個情形下，做桌上演習合理，太過度的實兵演習，引起的恐慌太大。

至於市議員王欣儀點出市府居家檢疫包靠慈濟基金會捐助，沒有市府本身的，柯回應，市府本來就沒有特別撥預算去買甚麼檢疫包給居檢者，慈濟很好心，送給市府三千份，還會再補一萬份。

台北市昨又有一名居檢者填錯誤的資料且失聯，後來在網咖被找到，副市長黃珊珊怪中央，是中央沒把關好嗎？柯表示，民眾故意要造假也沒有辦法，不過，還是希望在機場源頭管理，因為這以最快速度通知市府民政系統，馬上可以接手開始居家檢疫，會比較好追蹤。

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