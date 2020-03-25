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首頁　>　政治

公投出包多花931萬 公懲會判陳英鈐罰20萬

中選會前主委陳英鈐被罰款20萬。（資料照）

中選會前主委陳英鈐被罰款20萬。（資料照）

2020-03-25 11:50:39

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定陳英鈐前年擔任中選會主委，違規重新公告增補行政院意見書，又違反台北高等行政法院裁定，不修正公投選舉公報，直到最高行政法院駁回抗告，才花931萬元撤銷公告，通過彈劾，公懲會審理後認為陳英鈐確有違失，25日判罰款20萬元。

彈劾文指出，中選會2018年10月24日公告公投案的政府機關意見書後，竟違反公投法規定，於同年11月2日重行公告增補行政院意見書，之後又違反北高行2018年11月7日裁定，將重行公告登載於公民投票選舉公報並發放給選舉人，且拒不重製或修正公民投票選舉公報。

2018年11月19日接獲最高行駁回抗告確定後，中選會才於同年11月20日公告撤銷7個重行公告，並花費約931萬元於報紙、網路刊載撤銷公告及2018年10月24日7個公告行政院意見書內容，相關人員涉有違失。

彈劾文質疑，中選會為何違法重行公告？為何違反法院裁定登載及發送違法公報？為何拒不更正紙本公民投票選舉公報？違法行為造成多少損害？相關費用如何支應？何人應負違失責任等，均有深入了解之必要，去年11月7日審查通過監委高鳳仙、陳慶財對陳英鈐的彈劾。

高鳳仙、陳慶財說，陳英鈐的違失行為，不僅造成刊登費用931萬元損失，而且人民所收受的公投公報上，登載的竟然是經撤銷公告的修正意見書，而非合法公告的意見書，嚴重斲傷政府公信力，違失情節重大。

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