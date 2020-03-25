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第二批武漢包機台人解除隔離 中配大讚陳時中是「新鋼鐵人」

中國籍配偶江小姐直呼台灣防疫工作做得比其他國家還好。（記者魏瑾筠攝）

中國籍配偶江小姐直呼台灣防疫工作做得比其他國家還好。（記者魏瑾筠攝）

2020-03-25 07:08:22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第二批武漢包機361人今天清晨陸續解除隔離，沒有親友接送的民眾，有遊覽車協助載到捷運站。中國籍配偶江小姐下車後不斷直呼感恩，並大讚「台灣的防疫工作做得非常好，比其他國家做得都好」，更稱衛生福利部長陳時中是新鋼鐵人。

面對媒體受訪的江小姐不斷直呼感恩，對於可以回家多次表達開心之意。江小姐說，她1月20日回武漢，至今已過了整整兩個多月，話鋒一轉，她也感謝媒體，「我心情真是太激動了，此時此刻我真是太感謝了」！

江小姐說，她感謝台灣政府、感謝陳部長、感謝所有的醫護人員、感謝所有媒體，給我們最大的幫助和鼓勵，「辛苦了、你們辛苦了」。

江小姐也透露，她返回武漢後一直都沒有出門，且23日就封城；另外，她在檢疫所內過得很好，不管是吃的、住的，警衛、醫護人員都日夜的為他們服務，真的很親切。

至於中國疫情那麼嚴重，有打算什麼時候還要再回去嗎？她則說，目前還沒有打算。有沒有很感謝陳時中？江小姐不假思索表達肯定，更稱陳時中是新鋼鐵人，並表示3月10日武漢包機抵達桃園機場已經是晚上11點多，陳時中也到場視察，給予最大的關心，看到真的很感動、很感動。

江小姐說，自己還有家人在武漢，心情也是相當激動，有的要上班、有的要上學，還有90幾歲的老人都想趕快回台灣，因為台灣也是他們的家。

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第二批武漢包機361人今天清晨陸續解除隔離，位於北部的檢疫所陸續出現接送車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

第二批武漢包機361人今天清晨陸續解除隔離，位於北部的檢疫所陸續出現接送車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

中國籍配偶江小姐直呼台灣防疫工作做得比其他國家還好。（記者魏瑾筠攝）

中國籍配偶江小姐直呼台灣防疫工作做得比其他國家還好。（記者魏瑾筠攝）

第二批武漢包機361人今天清晨陸續解除隔離，位於北部的檢疫所陸續出現接送車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

第二批武漢包機361人今天清晨陸續解除隔離，位於北部的檢疫所陸續出現接送車輛。（記者魏瑾筠翻攝）

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