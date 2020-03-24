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武漢肺炎》美提台灣早示警...衛福部官網12/31拉響警報

去年底收到中國傳出可疑疾病後，台灣立刻展開一系列的應變措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也確實以電子郵件通知WHO資訊，但對方僅回應「收到了」，並無其他回應。（記者簡榮豐攝）

去年底收到中國傳出可疑疾病後，台灣立刻展開一系列的應變措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也確實以電子郵件通知WHO資訊，但對方僅回應「收到了」，並無其他回應。（記者簡榮豐攝）

2020-03-24 21:52:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國與美國近日因病毒起源大打輿論戰，兩國的外交發言人紛紛推特激烈交鋒，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）的貼文中更提到台灣去年早已發出警示。實際上，收到中國傳出可疑疾病後，台灣去年12月31日立刻展開一系列的應變措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也確實以電子郵件通知WHO資訊，但對方僅回應「收到了」，並無其他回應。

去年底傳出中國武漢疑似出現「嚴重急性呼吸道症候群」病例，武漢市衛生健康委員會回報緊急通知的報告。12月31日，疾管署副署長羅一鈞指出，該報告應非正是官方文件，已立刻向中國疾病預防及控制中心確認，若真出現病例，中國應依照規定通報世界衛生組織（WHO），並通知鄰近國家。

同一日，疾管署也立刻發布新聞稿，表示中方回應，已經派專家赴武漢調查，並稱當地出現27起肺炎病例，臨床症狀為發燒、少數呼吸困難，已經在隔離治療，其中，7起病情嚴重。疾管署當日並立刻啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢、旅遊史調查；為求慎重，更宣布針對中國直航入境班機進行登機檢疫。

31日晚間，行政副院長陳其邁立刻召集應變整備會議，並呼籲國人勿須過度恐慌。行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）表示，當日陳其邁邀請衛福部、疾管署、內政部、移民署、陸委會、法務部等正副首長出席，會中各部會掌握疫情，強調把疫情阻絕於境外的決心。谷辣斯當時並強調，年節將至，入出境人次激增，行政院仍要求相關部會做好萬全的防疫準備。

陸委會31日也立刻提醒赴中國民眾、台商、台生及家屬注意防範，若近期曾赴武漢，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知旅遊活動史，以及時診斷通報及獲得完善的醫療照護。

至於美方指出台灣去年12月底就向WHO示警。陳時中今（24日）表示，當時蒐集的情資，確實有以電子郵件通知WHO，但對方僅回應「收到了」，並無其他進一步的回覆。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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去年12月31日，我國衛福部就在官網發布武漢發生肺炎疫情的警示，行政院也立即啟動各項防疫措施。（圖擷自衛福部官網）

去年12月31日，我國衛福部就在官網發布武漢發生肺炎疫情的警示，行政院也立即啟動各項防疫措施。（圖擷自衛福部官網）

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