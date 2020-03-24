台灣去年底示警人傳人風險 WHO僅電郵回應「收到了」

外交部國組司司長陳龍錦出席例會。（記者呂伊萱攝）

2020-03-24 12:25:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中近日就武漢肺炎病毒源頭問題隔空交火，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）最新發文中，還以台灣去年12月早已警示世衛組織（WHO）為例，批評中國試圖掩蓋疫情。外交部今天表示，我國疾管署當時透過IHR窗口電郵通報WHO，對方回應表示「收到了、會轉給專家處理」，但據我方了解，WHO之後似乎並未將相關訊息公布在內部網站。

武漢肺炎疫情肆虐全球，中國及美國近期則為了病毒起源，兩國外交發言人在推特上連日交鋒，大打輿論戰，美國國務院發言人歐塔加斯的最新發文中，以台灣去年就發出警示為例，反觀中國卻試圖掩蓋，據此對中國隱匿疫情再次提出質疑。

請繼續往下閱讀...

外交部國組司司長陳龍錦今在例會說明，我國去年12月底得知武漢發生非典型肺炎病例，馬上向WHO和中方查證，希望確認情形，外交部也請駐日內瓦辦事處和WHO秘書處聯繫，台灣同時在12月31日開始實行登機檢疫，以確保不會有人傳人的情況發生。

陳龍錦進一步指出，根據他個人了解，疾管署透過國際衛生條例（IHR）聯絡窗口和WHO窗口聯繫，12月31日透過IHR機制傳達給WHO，都是透過email，當時對方回應說「知道了、收到，會轉給專家同仁處理」。至於後續處理，陳龍錦則透露，似乎並未公布在內部網站，至於WHO處理過程是否有受到中國壓力，我方不清楚也不便評論。

副總統陳建仁5日在媒體訪問中說，台灣早在去年12月31日即超前部署，更同步向WHO示警疫情「可能人傳人」，WHO卻一直漠視、忽略台灣的專業意見，寧願附和中國的判斷，批評肩負防疫重任的WHO錯失先機，難辭其咎。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法