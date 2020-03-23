武漢肺炎》防疫旅館不足 國民黨建議盤點國營事業房舍

國民黨主席江啟臣（左三）23日召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

2020-03-23 18:51:05

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今邀集15執政縣市代表出席「共渡疫情、國土安居」研討會，會中包括台中市、澎湖縣及彰化縣代表均發言提及，隨著入境規定日趨嚴格，返台居家檢疫人數大增，防疫旅館已出現量能不足問題，期盼行政院給予協助。

對此，國民黨文傳會主委王育敏建議，行政院應盤點所屬部會或國營事業、公股行庫之員工訓練中心、會館宿舍，例如勞動部在全台的勞工育樂中心、各地之中華電信會館等，於必要時徵調房舍等資源，協助地方政府落實居家檢疫工作，讓防疫工作更完善。

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王育敏指出，返國人潮逐日累積，需要居家檢疫的人數持續增加，全台居家檢疫人數預估將高達5.5萬到6萬人次，然而全台的防疫旅館房數僅約千餘間，量能顯有不足；此外，各地對於防疫旅館需求不一，傳出部分縣市供不應求、部分縣市乏人問津等情況；另對於北市防疫旅館動輒數千元的住宿費用，也有民眾認為費用過高、補助不夠等問題。

王育敏表示，面對上述防疫旅館不足、價格過高等問題，目前均由各縣市政府自行協調、媒合旅館飯店業者，以增加更多量能，但部分縣市由於業者不願配合，導致難以增加防疫旅館量能；相對而言，行政院其實手中有許多資源，應該扮演更積極角色，建議政院儘速盤點所屬部會或國營事業、公股行庫的相關房舍資源，提供有需要的縣市政府，作為防疫旅館數量不足的備案。

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