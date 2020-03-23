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武漢肺炎》全球航班大砍 王定宇︰政府應及早思考包機撤僑方案

民進黨立委王定宇質詢時建議外交部與陸委會，及早思考包機撤僑等相關方案，以免屆時措手不及。（翻攝自立法院直播）

民進黨立委王定宇質詢時建議外交部與陸委會，及早思考包機撤僑等相關方案，以免屆時措手不及。（翻攝自立法院直播）

2020-03-23 15:32:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情影響全球航班急速減少，民進黨立委王定宇今表示，一旦交通工具都暫停，在外國民怎麼辦？王定宇建議外交部與陸委會，及早思考包機撤僑等相關方案，以免屆時措手不及。

立法院外交委員會今召開「新冠肺炎（武漢肺炎COVID－19）疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、台商之相關作法」專案會議。

王定宇質詢時說，阿聯酋航空甫宣布全球停飛，國際民航統計上也估計1個月內全球可能有6成以上航空公司航班全都不飛，如果主要交通工具都暫停時，政府有沒有準備？我國在外國的國民怎麼辦？他建議「要做或不做都要提早講」。

陸委會副主委邱垂正說，目前中國仍有4個城市、5個機場允許入境。外交部次長徐斯儉則說，政府協助旅外國人及僑民緊急應變有相關原則與作業要點，外館報回外，也須呈報行政院和國安會。

王定宇表示，外交部和陸委會業務涵蓋全球僑胞、海外工作者和學生，若海外國人有回國需求，建議及早思考包機撤僑等相關方案，以免屆時措手不及。王定宇說，並非全球各國都要去載，例如可在各洲設點，南美洲2、3個點、美東、美西各1個點等方式集中載運。

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