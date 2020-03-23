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社子島問題一籮筐 柯被批疫情期間硬開會強渡關山

社子島自救會、環團、民代呼籲北市府暫緩社子島會議，圖發言者為時代力量立委陳椒華。（記者郭安家攝）

社子島自救會、環團、民代呼籲北市府暫緩社子島會議，圖發言者為時代力量立委陳椒華。（記者郭安家攝）

2020-03-23 12:17:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲強推社子島開發案，諸多問題未解，社子島自救會與開發派還產生對立，但台北市都市計畫委員會如完成細部計畫審議，全案可同步進行環評、區段徵收。自救會與環團今開記者會質疑，柯為了趕進度，繼2月27日開都委會後，本週四續開將再引發兩派居民400人到場陳抗，擔心武漢肺炎期間群聚風險，呼籲會議延期，先行做好社區溝通。

社子島細部計畫2016年通過，但居民仍在抗議，內政部都委會要求北市府做好聚落保存、戶戶安置等；因此市府2月27日開北市都委會修正會議，但環團今指，當時北市都委會6位民間委員有4位提及溝通不足，委員也質疑不符合安置條件居民怎麼返回社區？大量填土蓋高堤真的生態？且9大聚落被打散，寺廟集中安置，違背民俗常識、不合人性。

社子島自救會發言人李華萍表示，2月27日多位委員也建議北市府大幅修改細部計畫內容再都委會，有委員質疑市府未落實開發意見調查、未根據真實需求調整計畫，使社子島居民對立，委員語重心長說「希望市府團隊接地氣，不要閉門造車」，1個月過去，市府未補充資料回應委員，仍違背內政部的要求。

議員黃郁芬也轉述，當時都委會委員點出，文資普查計畫沒期末報告，北市府就要都委會審查，委員希望文資安置計畫完善後再開會；但她向文化局索取報告，文化局迄今沒回應，卻派文資委員跟她溝通，近1個月沒與居民溝通，緊接週四排審，疑要強渡關山、硬過計畫。

社子島福安里里長謝文佳、富洲里長陳惠民則表達贊成開發，但問題未解，北市府一意孤行、趕開發期程做表面功夫；謝說，「開發意義不是將窮人、甘苦人，有屋無地的人趕出去，讓『好野人』及財團進來。」議員鍾珮玲表示，走到這一步居民對立情感撕裂，問題出在哪裡？拖這麼久時間沒改進，請問柯文哲連任後有到社子島坐下來溝通嗎？

社子島拆遷1萬1千餘人，議員陳慈慧、時代力量立委陳椒華及環團都提到，社子島相關會議會有3、400人到場，不乏長者，武漢移情嚴峻近兩週高峰期，世界各國政府鼓勵民眾不外出、別群聚，北市執意開會勢必造成群聚、防疫風險，萬一老人感染怎麼辦？陳椒華說，她今天將發文請北市府暫停會議。

都委會執行秘書劉秀玲回應，都市計畫案有法定審議時程，目前並未暫緩、繼續進行，並強調社子島2016年細部計畫就通過，沒有什麼趕進度問題，就是配合法定程序、內政部修正計畫；因時間因素，市府尚未回應都委會委員問題，週四將詳細補充，而現場會照防疫sop做消毒、自主管理。

社子島福安里里長謝文佳發言質疑開發案是為了窮人還是財團？（記者郭安家攝）

社子島福安里里長謝文佳發言質疑開發案是為了窮人還是財團？（記者郭安家攝）

社子島自救會、環團、民代呼籲北市府暫緩社子島會議，圖發言者為時代力量立委陳椒華。（記者郭安家攝）

社子島自救會、環團、民代呼籲北市府暫緩社子島會議，圖發言者為時代力量立委陳椒華。（記者郭安家攝）

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