確診員工請假未註明「出國」 張子敬：相關責任會再處理

衛環委員會邀請衛福部防疫醫師陳孟妤（右二）諮詢。（記者方賓照攝）

2020-03-23 10:59:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕立院衛環委員會今邀請環保署到會報告及備詢，但環保署卻驚爆有員工確診武漢肺炎，立委陳瑩一度建議散會，不過經疾管署防疫師評估，環保署相關防治措施都已進行，屬於風險較低，最後在朝野立委都同意下，衛環會召委劉建國宣布繼續開會。

環保署長張子敬在會議休息時指出，該名同仁進入署內有量體溫，並無異常，甚至他被要求隔離、採檢，也都沒有症狀，就算目前已經確診，跟醫師了解也是屬於輕症。而他雖然工作地點在一樓，但不會接觸到進出洽公的民眾。

請繼續往下閱讀...

參加埃及團確診 請假未註明「出國」

張子敬解釋，該同仁當初是請假，但並未註明是出國，而他出國時埃及並無旅遊警示，所以他也沒有被進一步限制，返國後來上班即有戴上口罩，周遭同仁也有戴上口罩，所以在風險上屬於較好的狀況，而相關的責任等事情告一段落會再進行處理。

防疫醫生評估風險低 衛環委員續行會議

衛福部防疫醫師陳孟妤也出面說明，她提到，昨天有到個案職場進行風險評估，評估起來跟職場同事互動很少，也不會跟其他樓層接觸，當天工作時也有配戴適當防護，周遭同事也有配戴適當防護，個案在工作當天也不是發病狀態，所以評估起來他跟同事不算密切接觸，且職場在上週也有做相關風險評估，目前覺得該職場風險很低，職場防治措施也非常適當。

立委蘇巧慧認為，從防疫師的說明，環保署本身是屬於低度風險，因此今天還是正常辦公，今天到立院進行詢答，在場的人算是接觸者的接觸者的接觸者。而今天這情形有可能發生在台灣任何地方，如果防疫師已經這樣說，她主張要正常生活，要提高警覺但可以繼續開會，立法院是社會表率，這是一個很好的機會教育。

陳瑩指出，原先只知道有人居家隔離，環保署也並未說清楚，例如台積電、中研院發生案例，都有清楚說明，沒有清楚說明就會造成恐慌，未來外面公司行號，政府機關如果有甚麼狀況，要跟大家說明清楚，資訊公開，就能繼續開會。

在場立委包括洪申翰、蔣萬安也都同意之下，劉建國也裁定繼續進行會議，不過立委們也要求，現場人員座位必須拉出適當距離，也要求環保署未來應該更積極說明。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

衛環委員會在拉大間距、調整座位後繼續開會。（記者方賓照攝）

環保署長張子敬（左）向衛環委員說明。（記者方賓照攝）

環保署長張子敬（中）與立委交換意見。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法