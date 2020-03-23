為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

改口讚國防部 吳斯懷：持續性共軍繞台當然是挑釁

國民黨立委吳斯懷改口讚國防部對共機繞台反應非常正確。（資料照）

國民黨立委吳斯懷改口讚國防部對共機繞台反應非常正確。（資料照）

2020-03-23 09:51:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱共機繞台在法理上不算挑釁，引發爭議，吳斯懷今在立院受訪時表示，不需要斷章取義，他只是站在全民國防角度告訴國人正確的認知，持續性共機繞台，當然是挑釁，國防部的回應也非常正確。

吳斯懷今在立法院受訪，對於近期提出的書面質詢惹議，他再怨被斷章取義，強調要看他完整的質詢稿及昨天發出的聲明，「沒有所謂不算挑釁的問題」，他只是在法理上做全民國防教育的說明，告訴國人正確的認知。

吳斯懷說，他在2017年12月12日就有在媒體上說過那部份，大家可以上網去看。這時候挑起這些議題毫無意義，他個人的發言或質詢稿，要請大家看完完整說明，必須有正確的認知才能確保國家安全，讓人民不會恐慌。

吳斯懷強調，他非常認同國民黨團後來發出的聲明，共軍在防疫期間這種作法是非常不恰當的挑釁行為，「如果持續性的（繞台）當然是挑釁」，國防部目前的回應非常正確，「你有來我就公布讓民眾知道」，再超越相關規範就會有各種伴隨的措施，這一方面國防部做的很好，他也非常認同。

對於國民黨擬對於不分區立委做考核機制，吳斯懷說，他覺得很好，也當然有信心，「我是忠貞的國民黨員，會依據黨中央及黨團的規範來行使我的職權」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吳斯懷稱共機繞台非挑釁 陳柏惟批國民黨急切割：俗仔黨
2020-03-22 11:06

吳斯懷稱共機繞台非挑釁 陳柏惟批國民黨急切割：俗仔黨
吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」 黃珊珊爆氣：真是夠了！
2020-03-22 10:57

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」 黃珊珊爆氣：真是夠了！
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遺憾遭斷章取義
2020-03-22 10:01

稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遺憾遭斷章取義
吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國防部強力反擊︰共機絕非無害通過
2020-03-22 05:30

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國防部強力反擊︰共機絕非無害通過
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
政治今日熱門
2020-03-22 16:19

防疫外交動起來！ 瓜地馬拉總統︰感謝台灣興建臨時醫院

2020-03-22 12:24

陸軍關指部6軍官赴酒店尋歡 六軍團︰重懲、列汰除對象

2020-03-22 13:57

軍情動態》電偵機近日頻出沒 軍事專家揭美軍真正目的

2020-03-22 11:19

吳斯懷質詢頻惹議 王育敏︰擬對不分區立委祭考核機制

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播