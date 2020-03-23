改口讚國防部 吳斯懷：持續性共軍繞台當然是挑釁

國民黨立委吳斯懷改口讚國防部對共機繞台反應非常正確。（資料照）

2020-03-23 09:51:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱共機繞台在法理上不算挑釁，引發爭議，吳斯懷今在立院受訪時表示，不需要斷章取義，他只是站在全民國防角度告訴國人正確的認知，持續性共機繞台，當然是挑釁，國防部的回應也非常正確。

吳斯懷今在立法院受訪，對於近期提出的書面質詢惹議，他再怨被斷章取義，強調要看他完整的質詢稿及昨天發出的聲明，「沒有所謂不算挑釁的問題」，他只是在法理上做全民國防教育的說明，告訴國人正確的認知。

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吳斯懷說，他在2017年12月12日就有在媒體上說過那部份，大家可以上網去看。這時候挑起這些議題毫無意義，他個人的發言或質詢稿，要請大家看完完整說明，必須有正確的認知才能確保國家安全，讓人民不會恐慌。

吳斯懷強調，他非常認同國民黨團後來發出的聲明，共軍在防疫期間這種作法是非常不恰當的挑釁行為，「如果持續性的（繞台）當然是挑釁」，國防部目前的回應非常正確，「你有來我就公布讓民眾知道」，再超越相關規範就會有各種伴隨的措施，這一方面國防部做的很好，他也非常認同。

對於國民黨擬對於不分區立委做考核機制，吳斯懷說，他覺得很好，也當然有信心，「我是忠貞的國民黨員，會依據黨中央及黨團的規範來行使我的職權」。

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