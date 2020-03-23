武漢肺炎》協助友邦「抗疫外交」 吳釗燮：因地制宜

立法院外交及國防委員會，23日邀請外交部長吳釗燮列席備詢，會前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2020-03-23 09:43:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，我國向巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜和聖文森等多國友邦提供援助、分享經驗，實踐「防疫外交」。外交部長吳釗燮今天說，外交部採取「因地制宜」，因為每個友邦需求不同，也要看當地能採購的物資數量等，因此每個地方的情況都不一樣。

我駐巴拉圭大使館就地緊急採購，援贈巴拉圭口罩；駐瓜地馬拉大使館則協助當地興建臨時醫院，總統賈麥岱公開感謝；駐尼加拉瓜大使館也購贈當地的口罩和防護衣，捐贈給尼國衛生部；日前我國也協助太平洋友邦帛琉檢測。

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外交部長吳釗燮今會前受訪時說明，外交部採取「因地制宜」，每個友邦都有不同的需求，我方也會看當地所能採購的數量，因此每個友邦地方的情況都不一樣。友邦國家除了希望援助口罩之外，有些友邦也希望援助醫療物資、或協助他們蓋臨時醫院等，外交部會針對不同國家狀況提供不同協助。

吳釗燮強調，目前政府都是處在各友邦以因地制宜的層次上提供協助，如果國內口罩足夠國人使用，接下來或不排除能夠出口到其他的國家去，「但是我們還沒走到這個地方」。

至於近日有謠言指我方捐贈1千萬口罩給日本，外交部和經濟部皆已對外澄清。吳釗燮強調，日本花粉口罩的部分是日本對台灣採購，且該口罩不在我國限制出口項目。

吳釗燮批評，「有些不實謠言實在很過分」，外交部也請相關單位馬上送給司法機關處理，希望遏止謠言。

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