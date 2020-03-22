軍情動態》電偵機近日頻出沒 軍事專家揭美軍真正目的

美軍提康德羅加級神盾巡洋艦「希羅號」本週於菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊。（美聯社）

2020-03-22 13:57:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日美軍偵察機頻頻接近南海，引發各界關注，今（22日）美國太平洋艦隊推特公布，神盾出驅逐艦日前於菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊，有軍事專家表示：「這才是美軍電偵機密集出現台灣周邊海域的真正原因」。

美國太平洋艦隊今在推特表示，提康德羅加級神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）本週於菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊；「希羅號」曾於今年1月我國總統大選結果出爐後，由南向北航經台灣海峽北駛。

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前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書分析，「這才是美軍電偵機密集出現台灣周邊海域的真正原因」，他認為，航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN 71）航空母艦打擊群和兩棲驅逐艦「美利堅號」遠征打擊群在南海出沒時，EP-3E、RC-135U電偵機也一直穿梭於巴士海峽周邊海域，令南海局勢一觸即發。

呂禮詩強調，雖然美軍在此海域射擊操演並非首次，國軍的基隆級艦亦曾在東部海域進行過類似的實彈演練，而此時此刻美軍在菲律賓海的前進部署（forward-deployed），對中國、對台灣展現了一定的決心與目的。

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