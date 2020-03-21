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黃珊珊：租用市有房地營運受影響 市府擬等比例降租

黃珊珊表示，租用市有房地的單位，若可證明其營業額比去年同期降了五成，市府的租金就等比例下降，大概用此思考，對象跟程度則討論中。（資料照）

黃珊珊表示，租用市有房地的單位，若可證明其營業額比去年同期降了五成，市府的租金就等比例下降，大概用此思考，對象跟程度則討論中。（資料照）

2020-03-21 12:25:03

〔記者陳璟民／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟景氣，台北市市長柯文哲昨說營運降五成的企業優先救，對此，副市長黃珊珊今早表示，租用市有房地的單位，若可證明其營業額比去年同期降了五成，市府的租金就等比例下降，大概用此思考，對象跟程度則討論中，很多大企業受影響，小的也要救，希望有公平的協助大家撐過這段時間的方案，一旦大規模失業，對台灣來說，還沒被病毒打垮，先被經濟打垮。

黃珊珊今早出席台北自來水事業處「飲水思源頭」影片首映場合受訪還說，市府財政局正在彙整各機關單位出租的房地、店舖及委託經營的場館，目前的經營困難與影響程度，像設定地上權、BOT（興建、營運、管理）等個案情況不一，金額非常高，不可能同一標準，將分級分類，下週一統整完後，向市長柯文哲提報整體紓困方案，決定後公布。

媒體追問，百貨業也受影響，市府有跟業者討論紓困？黃表示，地方稅是房屋稅、地價稅，能夠減少的有限，房屋稅五月開徵，最重要的是「核實」，若有十層樓辦公室、旅館或百貨店面，實際上關掉三層樓，沒有營業，可以通知稅捐處去實質認定，就降這三層樓的房屋稅率，本來是課稅3％，可以降到2％，變成非住非營的空戶。

至於地價稅，黃說，要有減稅的法律授權，地方政府可以決定緩繳、分期，那是十一月開徵，現在沒有那麼急迫，現在急迫的是房屋稅，有些私有房地是提供市政府無償使用的話，甚至可免課徵地價稅，市府會窮盡法律上可以的作為，儘量協助大家減免稅賦，柯也說今年的台北市歲入可能沒辦法達到目標，但這是關鍵年，即使市府要舉債，也不能讓企業倒閉，要撐過這段期間。

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