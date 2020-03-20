羅智強批陳時中兒設計罷韓T對不起防疫人員 張博洋駁不實指控

「洗手罷韓Ｔ」是衛福部長陳時中的兒子陳彥安所設計。（記者葛祐豪翻攝）

2020-03-20 19:43:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市議員羅智強今天批評衛福部長陳時中的兒子陳彥安，替罷韓團體設計罷韓T恤，是對不起陳時中、也對不起防疫人員。對此，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋反駁這是不實指控，陳彥安是獨立個體，跟他爸爸關聯不大。

陳彥安是設計師，他替Wecare高雄設計一款「洗手罷韓T」，T恤上印製「內外夾弓大立腕」的洗手標準程序之外，還多了兩個「蓋下同意、投票」的動作。陳彥安也在臉書呼籲，目前以防疫為主，不希望分散防疫相關的新聞注意力，每個人都有自己的信念跟專長，大家都應該盡自己的力、做有意義的事，希望外界不要著墨在他的身分上。

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不過，台北市議員羅智強今天在臉書發文，批評T恤設計的政治意味濃厚，當陳時中期待台灣人為了防疫彼此團結時，他的小孩卻利用爸爸的光環，去操作罷韓。韓國瑜的支持者至少也有3成，試問，這3成的台灣人民，從現在開始要不信任陳時中，要認為防疫是有政治考量嗎？羅智強更說：「這孩子的作為，對不起陳時中，對不起心中只有防疫的醫療人員，也對不起自我限縮權益，配合防疫的台灣人民」，如果罷韓要搞到消費防疫的話，這種運動，有可能打動高雄市民嗎？

針對羅智強指陳彥安是政治操作？罷韓四君子之一的台灣基進新聞輿情部副主任張博洋反批說，這是不實的指控，陳彥安是獨立個體，從事相關的設計、相關的政治判斷、或政治傾向，其實都跟他爸爸關聯不大。張博洋指出，陳時中接受媒體訪問時，也說這是小孩子自己的事情，他不清楚「為何羅智強會認為做出這樣子政治選擇時，必須要經過爸爸同意？這是非常不尊重的」。

張博洋強調，今天不管罷韓你要投下同意票或不同意票，防疫都是非常重要的事情，「如果今天談到防疫就是政治操作的話，那請大家回憶一下，過去不斷拿防疫來卡罷韓、來迴避罷韓的韓國瑜市長，這樣的人，才是做最高級的政治操作。」

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