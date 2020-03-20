武漢肺炎》國軍支援口罩生產 每人每天可領400元膳雜費

行政院長蘇貞昌（中）20日赴立法院施政報告總質詢，和國防部長嚴德發（左）、經濟部長沈榮津（右）回應立委詢問有關國軍支援口罩生產等議題。（記者廖振輝攝）

2020-03-20 17:48:01

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，國軍自2月初就已開始協助國內口罩工廠生產，供國內口罩有足夠產量；國防部長嚴德發今天表示，目前國軍所派出支援口罩的人員每日可領400元的膳雜費，國防部也有編列相關預算支應，衛福部也有在防疫預算編列2億8千萬元的預算加以支應。

立法院院會今天繼續進行總質詢，蔡適應針對國軍支援口罩生產一事質詢行政院長蘇貞昌與國防部長嚴德發；嚴德發表示，國軍派出的人員分為兩部分，分為兩類人員，包含非軍職的後備輔導幹部以及各縣市現職的後備指揮部官士兵，均為義務性質的協助生產。

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蔡適應詢問，聽聞支援的國軍弟兄可領到每日400元的薪水？嚴德發表示，400元是後備輔導幹部與後備指揮部官士兵皆可領取的「膳雜費」。蘇貞昌說，國防部有相關預算支應，但隨著疫情發展，國防部若有不足，則有防疫相關經費支應。嚴德發表示，衛福部也有在防疫預算編列2億8千萬元的預算加以支應。

根據國防部本月送交立法院的業務報告揭露，國防部在不影響戰訓本務前提下，自2月3日迄3月16日止，累計派遣17518人次。嚴德發今天表示，目前國軍已經宣布至5月份的教召停止，後備指揮部的本務就是教召動員等事項，所以挪用作為口罩支援，不會影響到原有業務，也是符合全民國防的概念。

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