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中央宣告生煤條例部分無效 盧秀燕批：就像娶不到就把你殺了

盧秀燕批中央宣告生煤條例部分無效，就像娶不到你，就把你殺了。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕批中央宣告生煤條例部分無效，就像娶不到你，就把你殺了。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-20 13:43:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕行政院上週宣告台中市管制生煤自治條例的部分條文無效，中央地方戰火持續延燒，台中市長盧秀燕今天在市議會專案報告砲轟中央，因中央要求不要落實自治條例及不裁撤機組，她堅持不退讓，中央竟乾脆就把條例廢了，「好像娶不到你，就把你殺了」，批中央作法才比較激進。

不過市議員李天生反批盧秀燕，中火增加機組是添加2部燃氣機組，這是他們要追求的，燃氣機組污染少，卻因市長堅持一定要廢除、不能封存，造成爭議，而且環局對把中火連續開罰超過1億，哪個企業受得了！直指盧秀燕「這才叫激進」。

市議員黃健豪指行政院在武漢肺炎疫情延燒之際，在上週五傍晚突然宣告已施行4年的台中市生煤管制自治條例部分條文無效，批評這是偷渡、把台中市被全民當「塑膠」，另冉齡軒、賴義鍠、楊正中、羅廷瑋等人都在台中市議會臨時會第二天對此指責中央。

盧秀燕答詢說，台中市的空氣污染嚴重，「台北的中央長官與我們呼吸的空氣不一樣！」因此不能體會我們的痛苦無奈、對健康的焦慮、對生活的無奈，她強調，生煤自治條例是市議會通過，她無權答應不實行、不落實，她也不允計增加機組，中央認為她無法協調，認為她激進，但令她瞠目結舌的是，沒想到中央竟然用激進方法，就像「娶不到你，就把你殺了！」

楊正中則批蔡政府有5個不在乎，不在乎台中人健康、減煤的承諾、地方自治的權利、環境保護及雙重標準，原本台中市因地自宜、加嚴標準的權利都被剝奪殆盡，形同繳械，「地方有責無權」！

冉齡軒也說，中央無視台中市民的吶喊與無助，宣告生煤管制自治條例部分條文無效，根本是雙重標準，將台中市民當作二等公民，但也建議市府重新制定自治條例，不是在打口水戰，新條例可納入微收碳稅、比照先進國家舉行國際論譠。

議員李天生指盧秀燕堅持一定要廢除機組、不能封存，造成爭議，又短時間開罰超過1億，這才叫激進。（記者蔡淑媛攝）

議員李天生指盧秀燕堅持一定要廢除機組、不能封存，造成爭議，又短時間開罰超過1億，這才叫激進。（記者蔡淑媛攝）

議員楊正中指蔡政府有5個不在乎。（記者蔡淑媛攝）

議員楊正中指蔡政府有5個不在乎。（記者蔡淑媛攝）

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