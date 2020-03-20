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說要區域聯防疫情做法卻不同調 柯：我現在跟侯關係很好

台北市長柯文哲今早出席台北市春季婚紗購物節，被媒體詢問雙北合作關係時回應「不會啦，我們現在跟侯友宜關係很好」。（記者劉信德攝）

台北市長柯文哲今早出席台北市春季婚紗購物節，被媒體詢問雙北合作關係時回應「不會啦，我們現在跟侯友宜關係很好」。（記者劉信德攝）

2020-03-20 13:28:52

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲、新北市長侯友宜16日會晤說要區域聯防武漢肺炎（COVID-19）疫情，新北市政府公有封閉型場館即起關閉2週，台北市政府不但不跟進，副市長黃珊珊還嗆問「政府關了，人民去哪裡」？引發不睦揣想，對此，柯文哲今早出席台北市春季結婚購物節時受訪回應「不會啦，我們現在跟侯友宜關係很好」。

柯文哲說，像運動場館，就採實名制登記進入，並管制人流數，至於說全部封掉，因為估計疫情在短期內不會結束，不要說在此之前，經濟先垮掉，所以採取「力不可用盡」的戰略，做適當的防護就可以；至於新北市做法太超過嗎？柯認為，超前部署也可以，就看每個地方的疫情狀況。

媒體追問，柯侯日前見面聊了什麼？柯表示，因為雙北是首都生活圈，「那有個笑話嘛，我們不是有個隨機殺人案，兇嫌戶籍在台北市，可是他在新北市新店區殺人，我就說有一學校確診學生是住新北市的，可是在台北市念書」，就是說首都生活圈其實是混在一起的，沒什麼好抱怨的，應該互相合作，譬如標準作業程序可以共用，防疫旅館可以統一調度，這樣的話，雙方都有好處，26日雙北論壇的時候，我們會討論看看，有哪些防疫措施可以互通有無。

媒體質疑，封閉型場館的關閉與否兩市就沒有同步？柯說，合作是這樣，有些醫療防疫措施要合作，像我開玩笑說，台北市立聯合醫院的副總院長跟新北市衛生局長是夫妻，這確保雙北在衛生行政上是一致，防疫旅館也可以共用，所以不可能百分之百相同，可是重點的地方越一致越好。

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