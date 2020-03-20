時代力量屏東黨部正式成立 醫生當主委PO文徵才

時代力量前不分區立委候選人、屏東基督教主任醫師詹智鈞（右黃外套者）為時代力量屏東縣黨部主委，昨天他在黨部臉書徵才。（記者陳彥廷攝）

2020-03-20 08:19:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時代力量屏東黨部主委詹智鈞昨天深夜宣布決定在屏東成立地方黨部，將徵求黨工，以往在屏東的黨部運作一向依賴網路操盤的時力，將正視大選所帶來經驗，成立實體黨部深耕屏東。

時代力量於年初大選於屏東開出較上屆更進步的政黨得票率，於枋寮鄉更開出全國第二高得票率，被歸功是前立委黃國昌數度赴枋寮砲轟長期臭味擾鄰的違法養雞場，獲得枋寮民眾好評之故。

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不過，時代力量早在2018年地方選舉前就已悄悄布局地方選舉，但直到2020總統大選皆未設立屏東的實體黨部，至今官網的地方黨部頁面仍不見屏東的一席之地，直到昨天深夜，主委詹智鈞在臉書宣布將成立地方黨部。

大選時名列不分區立委第11位的屏東基督教醫院醫師詹智鈞，昨天深夜以時力屏東黨部主委身分透過臉書粉專「時代力量屏東黨部」發文，指時代力量在今年初的大選中不分區立委政黨票獲得了6.9%屏東鄉親熱情支持，較上屆4.65%有所成長，但仍需要更多的人認識時力、加入時力。

詹智鈞表示，時力非常關心偏鄉的各項議題，包括青年低薪、水土空污、政商勾結、產業發展停滯、小兒高齡安養等問題，然而要理解地方上的諸多問題，並解決沉痾已久盤根錯節的陳年舊疾，就一定要有更多人踴躍投入，因此時力決定在屏東成立地方黨部。

詹智鈞po文指他心中一個好的黨部不只是個溝通的平台，更是個人人有機會創造心目中理想屏東的舞台，歡迎有志之士應徵屏東黨部黨務專職工作人員，一起來改變屏東，創造新時代的價值，並以「We need you!」作結。

詹智鈞文末還以tag標記強調，時力黨工薪資將優於科技部專任助理人員工作酬金，也優於屏東縣大專畢業生以上的平均薪資；這是因為他是工會理事長，工作條件將絕對優於勞基法。

時代力量屏東黨部公開徵才。（截取自時代力量屏東黨部臉書粉專）

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