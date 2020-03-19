武漢肺炎》中國稱湖北無新增確診 王丹：你信嗎？

中國國家衛健委19日通報，3月18日0至24時，新增確診34例，全為境外輸入，湖北沒有新增確診病例。王丹在臉書問，「你信嗎？反正我是不信。你知道它在說謊，它也知道你知道它在說謊，但是它還是說謊。」（資料照）

2020-03-19 21:34:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家衛健委19日通報，3月18日0至24時，新增確診34例，全為境外輸入，湖北沒有新增確診病例，為疫情爆發以來首次。中國民運人士王丹今天在臉書問，「你信嗎？反正我是不信。你知道它在說謊，它也知道你知道它在說謊，但是它還是說謊。」

中共日前發布通知，要求黨員「自發」捐款支持防疫；習近平等7名政治局常委日前公開捐款後，據中國官媒《人民日報》報導，截至3月4日，已有4128萬多名黨員自願捐款，共累積捐款47.3億元人民幣（約合新台幣204億元）。不僅要民眾捐款，中國也宣布捐款2000萬美元給WHO 。

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對此，王丹說，美國要發現金補助到每個人了，中國卻還在動員人民捐款。「哪個政府是為人民，哪個政府是敲詐人民，對比得清清楚楚。」習近平動不動就大撒幣幾千億給別的國家，中國政府根本缺德不缺錢，現在居然還「帶頭捐款」。「捐什麼款？！捐軀算了。」

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