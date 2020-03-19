為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》中國稱湖北無新增確診 王丹：你信嗎？

中國國家衛健委19日通報，3月18日0至24時，新增確診34例，全為境外輸入，湖北沒有新增確診病例。王丹在臉書問，「你信嗎？反正我是不信。你知道它在說謊，它也知道你知道它在說謊，但是它還是說謊。」（資料照）

中國國家衛健委19日通報，3月18日0至24時，新增確診34例，全為境外輸入，湖北沒有新增確診病例。王丹在臉書問，「你信嗎？反正我是不信。你知道它在說謊，它也知道你知道它在說謊，但是它還是說謊。」（資料照）

2020-03-19 21:34:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家衛健委19日通報，3月18日0至24時，新增確診34例，全為境外輸入，湖北沒有新增確診病例，為疫情爆發以來首次。中國民運人士王丹今天在臉書問，「你信嗎？反正我是不信。你知道它在說謊，它也知道你知道它在說謊，但是它還是說謊。」

中共日前發布通知，要求黨員「自發」捐款支持防疫；習近平等7名政治局常委日前公開捐款後，據中國官媒《人民日報》報導，截至3月4日，已有4128萬多名黨員自願捐款，共累積捐款47.3億元人民幣（約合新台幣204億元）。不僅要民眾捐款，中國也宣布捐款2000萬美元給WHO 。

對此，王丹說，美國要發現金補助到每個人了，中國卻還在動員人民捐款。「哪個政府是為人民，哪個政府是敲詐人民，對比得清清楚楚。」習近平動不動就大撒幣幾千億給別的國家，中國政府根本缺德不缺錢，現在居然還「帶頭捐款」。「捐什麼款？！捐軀算了。」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣增至108例！ 全球220642例 9024例死亡
2020-03-19 21:24

武漢肺炎》台灣增至108例！ 全球220642例 9024例死亡
武漢肺炎》李文亮案究責 竟僅指派出所訓誡不當
2020-03-19 21:11

武漢肺炎》李文亮案究責 竟僅指派出所訓誡不當
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
歧視醫護讓我生氣！ 小學生寫作文給醫護打氣
2020-03-19 21:03

歧視醫護讓我生氣！ 小學生寫作文給醫護打氣
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 17:48

台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美

2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-19 14:36

未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令 影片

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播