疫情蔓延全球 學者諷：中國從肇事者變救世主

武漢肺炎疫情蔓延全球，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書表示，現在中國開始前往義大利、伊朗救災，「搖身一變的從肇事者變成救世主」。（資料照）

2020-03-19 21:34:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書表示，現在中國在「武漢肺炎」上的10個作法，包括不斷宣稱武漢肺炎疫情快速下滑，宣傳「正能量」與「暖新聞」，歌頌習近平戰勝疫情的「宣傳戰」如火如荼，甚至開始前往義大利、伊朗救災，「搖身一變的從肇事者變成救世主」。

范世平說，北京現在強調「中國體制」成功戰勝了武漢肺炎，沒有共產黨就難以制伏疫情。如中國外交部發言人趙立堅一樣，把病毒來源「甩鍋」給美國。如「新華社」一樣強調，「中國為全球疫情作出了巨大犧牲，全球應該感謝中國，全球欠中國一個道歉」。

請繼續往下閱讀...

范世平指出，中國嘲笑歐美國家現在面對疫情也不行了，諷刺西方民主政治的一籌莫展。痛罵台灣防疫的成就是自吹自擂，是「以疫謀獨」。開始前往義大利、伊朗救災，搖身一變的從肇事者變成救世主。

范世平分析，復工復產，對習近平來說，「復工是找死，不復工是等死」，復工可能帶來新的傳染，但反正死的都不是官員而是老百姓，所以無所謂，犧牲一部分人來確保中共這個政權。但不復工卻會造成經濟崩潰，失業增加，這會直接衝擊共產黨的統治，習近平不能坐以待斃。

范世平認為，中國繼續抓好「筆桿子、槍桿子、刀把子」，也就是牢牢掌握住媒體、軍隊與政法系統，即便疫情再起也能控制住。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡



「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法