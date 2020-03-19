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武漢肺炎》趙少康大罵政府防疫 卓榮泰嗆：不要扯後腿

趙少康在電視政論節目，強力批判政府的防疫工作。民進黨主席卓榮泰今日忍不住發文開砲，「防疫工作不需要你們讚美，但請不要扯後腿！」（資料照）

趙少康在電視政論節目，強力批判政府的防疫工作。民進黨主席卓榮泰今日忍不住發文開砲，「防疫工作不需要你們讚美，但請不要扯後腿！」（資料照）

2020-03-19 16:49:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情在台灣延燒，確診人數今日再新增8例。對於藍營資深媒體人趙少康在電視政論節目，強力批判政府的防疫工作。民進黨主席卓榮泰今日忍不住發文開砲，「防疫工作不需要你們讚美，但請不要扯後腿！」

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩近日發言談及，搭機返國風險大，呼籲留學生留在當地國家，做好自我保護。不料，卻引發趙少康不以為然，在節目動怒大嗆「什麼政府嘛！」

對此，卓榮泰今日透過臉書指出，近來幾天，看看若干在野黨立委、議員的言行，尤其昨晚電視上「康」字輩的節目主持人與來賓的插科打諢，「真是夠了！」

卓榮泰提及，第一線防疫人員日夜辛勞，政府防疫、紓困、振興三箭齊發，國人空前團結自律，各國政府和人民都重視台灣經驗。但國內部份聲音，卻把防疫工作批評的一無是處，連嚴格把關，管控中國湖北武漢包機，維護國內疫情安全，也被瘋狂笑罵，「真是夠了！」

卓強調，再敬告一次，當前排正要殺球得分，請後排不要指指點點，防疫工作不奢望你們讚美，但請不要扯後腿。

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