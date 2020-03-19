為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國合會與SESRIC簽署MOU 台土合作推動人道援助

因應武漢肺炎疫情，國合會持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節，盼能盡快啟動合作計畫。（圖由國合會提供）

因應武漢肺炎疫情，國合會持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節，盼能盡快啟動合作計畫。（圖由國合會提供）

2020-03-19 14:11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會今年2月與伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心（SESRIC）簽署合作備忘錄，台灣與土耳其雙邊代表處同步簽署兩國援外機構合作備忘錄，未來將共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫。

國合會發布新聞稿公開其於今年2月與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation, OIC）下轄的伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心（Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, SESRIC）簽署合作備忘錄，另由台灣與土耳其雙邊代表處簽署兩國援外機構合作備忘錄。

國合會說明，未來除藉由人員互訪、學術研究分享經驗，亦將研擬共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫，攜手將台灣優勢強項拓展至土耳其及SESRIC在各大洲的會員國，向國際社會分享我國成功經驗。

根據OECD統計，土耳其已成為新興國家中最大的援助者，而幕後重要推手土耳其援外總署（TİKA）及SESRIC，計畫執行範圍包括拉丁美洲、非洲及亞西等地區，涵蓋多達57國、16億人，是台灣援外業務發展佈局的重要新藍海。

國合會說。這次合作備忘錄的簽署，將可有效協助我國相關私部門運用優勢領域，建立與土耳其及SESRIC會員國的友好連結，並拓展我國在SESRIC會員國的援助發展業務，進一步提升區域影響力。

此外，簽署合作備忘錄也將有助於我國取得SESRIC會員國發展資料，提高我國對於跨洲國家社會與經濟發展情形的瞭解，突破我國海外援助計畫的區域界線，進而拓展亞、非、拉丁等地區的發展機會。

因應武漢肺炎疫情，國合會說，近期持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節，盼能盡快啟動合作計畫以擴大SESRIC會員國的友我力量，與全球夥伴共同加速推動永續發展目標，為國際發展援助注入能量，共創全球美好未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「感謝遠方的朋友們！」土耳其搜救隊PO國旗再謝台灣
2020-01-30 21:25

「感謝遠方的朋友們！」土耳其搜救隊PO國旗再謝台灣
超暖！ 台灣女婿吳鳳百字致未來總統 網讚爆：中肯又誠心
2020-01-11 06:38

超暖！ 台灣女婿吳鳳百字致未來總統 網讚爆：中肯又誠心
安平正夯！第五大道2房2衛498萬起

安平正夯！第五大道2房2衛498萬起
絕不接受一國兩制！土耳其雜誌刊登我駐外代表投書
2019-03-07 23:47

絕不接受一國兩制！土耳其雜誌刊登我駐外代表投書
土國經濟風暴> 台灣金融業曝險1387億元 占比不高
2018-08-13 19:05

土國經濟風暴> 台灣金融業曝險1387億元 占比不高
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播