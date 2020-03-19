國合會與SESRIC簽署MOU 台土合作推動人道援助

因應武漢肺炎疫情，國合會持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節，盼能盡快啟動合作計畫。（圖由國合會提供）

2020-03-19 14:11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會今年2月與伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心（SESRIC）簽署合作備忘錄，台灣與土耳其雙邊代表處同步簽署兩國援外機構合作備忘錄，未來將共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫。

國合會發布新聞稿公開其於今年2月與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation, OIC）下轄的伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心（Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, SESRIC）簽署合作備忘錄，另由台灣與土耳其雙邊代表處簽署兩國援外機構合作備忘錄。

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國合會說明，未來除藉由人員互訪、學術研究分享經驗，亦將研擬共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫，攜手將台灣優勢強項拓展至土耳其及SESRIC在各大洲的會員國，向國際社會分享我國成功經驗。

根據OECD統計，土耳其已成為新興國家中最大的援助者，而幕後重要推手土耳其援外總署（TİKA）及SESRIC，計畫執行範圍包括拉丁美洲、非洲及亞西等地區，涵蓋多達57國、16億人，是台灣援外業務發展佈局的重要新藍海。

國合會說。這次合作備忘錄的簽署，將可有效協助我國相關私部門運用優勢領域，建立與土耳其及SESRIC會員國的友好連結，並拓展我國在SESRIC會員國的援助發展業務，進一步提升區域影響力。

此外，簽署合作備忘錄也將有助於我國取得SESRIC會員國發展資料，提高我國對於跨洲國家社會與經濟發展情形的瞭解，突破我國海外援助計畫的區域界線，進而拓展亞、非、拉丁等地區的發展機會。

因應武漢肺炎疫情，國合會說，近期持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節，盼能盡快啟動合作計畫以擴大SESRIC會員國的友我力量，與全球夥伴共同加速推動永續發展目標，為國際發展援助注入能量，共創全球美好未來。

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