國合會與SESRIC簽署MOU 台土合作推動人道援助

2020-03-19 14:11:37

〔記者呂伊萱/台北報導〕國合會今年2月與伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心(SESRIC)簽署合作備忘錄,台灣與土耳其雙邊代表處同步簽署兩國援外機構合作備忘錄,未來將共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫。

國合會發布新聞稿公開其於今年2月與伊斯蘭合作組織(Organization of Islamic Cooperation, OIC)下轄的伊斯蘭國家統計、經濟社會研究暨培訓中心(Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries, SESRIC)簽署合作備忘錄,另由台灣與土耳其雙邊代表處簽署兩國援外機構合作備忘錄。

國合會說明,未來除藉由人員互訪、學術研究分享經驗,亦將研擬共同推動人道援助、技術協助及教育訓練類型計畫,攜手將台灣優勢強項拓展至土耳其及SESRIC在各大洲的會員國,向國際社會分享我國成功經驗。

根據OECD統計,土耳其已成為新興國家中最大的援助者,而幕後重要推手土耳其援外總署(TİKA)及SESRIC,計畫執行範圍包括拉丁美洲、非洲及亞西等地區,涵蓋多達57國、16億人,是台灣援外業務發展佈局的重要新藍海。

國合會說。這次合作備忘錄的簽署,將可有效協助我國相關私部門運用優勢領域,建立與土耳其及SESRIC會員國的友好連結,並拓展我國在SESRIC會員國的援助發展業務,進一步提升區域影響力。

此外,簽署合作備忘錄也將有助於我國取得SESRIC會員國發展資料,提高我國對於跨洲國家社會與經濟發展情形的瞭解,突破我國海外援助計畫的區域界線,進而拓展亞、非、拉丁等地區的發展機會。

因應武漢肺炎疫情,國合會說,近期持續以遠距視訊會議方式與土耳其援外總署及SESRIC協商具體合作細節,盼能盡快啟動合作計畫以擴大SESRIC會員國的友我力量,與全球夥伴共同加速推動永續發展目標,為國際發展援助注入能量,共創全球美好未來。

