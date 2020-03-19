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新北明起封閉運動場館 黃珊珊嗆：政府關了，人民去哪裡？

新北關運動場館，台北市副市長黃珊珊嗆侯友宜：政府關了，人民去哪裡？（記者廖振輝攝）

新北關運動場館，台北市副市長黃珊珊嗆侯友宜：政府關了，人民去哪裡？（記者廖振輝攝）

2020-03-19 13:05:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕新北市長侯友宜又開一槍，宣布20日起，即日起關閉全市公有密閉場館2週，後續將視疫情情況調整。督導台北市防疫的北市副市長黃珊珊今早受訪時對此事，不表達認同，黃珊珊直言，政府關了那人民去哪裡？如果去外面健身房，防疫能力是不是也要管理，重點不在於關起來，而是要做好防疫配套。

黃珊珊今早出席北市防疫旅館重裝上陣記者會，會後接受媒體聯訪。對於侯友宜今早宣布新的防疫作為，黃珊珊表示，北市府防疫會議下午就會討論，疫情美日加劇，目前也不知道有新增幾位確診，每天有不同變化，北市場館都有實施體溫篩檢等防疫措施。

黃珊珊說，關閉是個選擇，但關閉還是要做配套，她直言政府關了那人民去哪裡？如果去外面的健身房，防疫能力是不是也要管理，因此重點不在於關起來而是要做防疫，就像學校停課，外面補習班不停課有什麼意義。

黃珊珊強調，重點是關了之後，做了哪些配套措施，若是人還在，唯一方法就是不要動、都待在家裡，但一個正常社會不可能做到這樣的話，政府要做的事情讓人民更安全、安心，而不是用關閉方式，把人聚集在門外。

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