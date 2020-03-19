外交部首設國際法獎學金 高額獎金盼鼓勵國際法人才

外交部條法司司長梁光中出席例會。（記者呂伊萱攝）

2020-03-19 12:20:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天公布，為鼓勵國內青年致力國際法研究，今年起首度設置「國際法研究獎學金」，申請人須於9月30日前提交5千字國際公法專題報告，預定遴選3名，頒發獎金各新台幣8萬元。

外交部條法司司長梁光中今天在例會上宣布，外交部為鼓勵我國優秀青年致力國際法研究，提昇國際法專業，充實我國外交實務工作的能量，今年起首度設置「國際法研究獎學金」，供國內各大專院校符合條件的在學學生申請。

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梁光中說明，「國際法研究獎學金」預定遴選3名，頒發獎金各新台幣8萬元。申請人須於9月30日以前提交5千字國際公法專題報告經學校轉送外交部。

梁光中指出，國際法與我國家重大利益及人民權利密切相關，全面影響到我國的經貿、科技、人權、環境及政治等各種層面。外交部設置「國際法研究獎學金」不但可培育國際法人才，也有助於學術界、NGO團體及企業界從事國際交流合作事務，此計畫未來也將視執行成效考慮擴大舉辦。

梁光中說，外交部將於10月中旬召集相關單位和學者專家組成審查小組，預定在11月核定授獎名單、12月初頒獎，歡迎有志青年學子踴躍參與報名。

根據外交部「國際法研究獎學金實施要點」，申請條件包括具中華民國國籍和台灣戶籍、全時進修生（不含在職專班或帶職帶薪進修）、國際公法或國際海洋法修業成績80分以上等多項修業成績條件，審核辦法詳情將公告並通函周知大專院校。

外交部首設國際法獎學金，盼鼓勵國際法人才。（外交部提供）

外交部首設國際法獎學金，盼鼓勵國際法人才。（外交部提供）

外交部首設國際法獎學金，盼鼓勵國際法人才。（外交部提供）

外交部首設國際法獎學金，盼鼓勵國際法人才。（外交部提供）

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