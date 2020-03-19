綠委再揭中科院10涉密人員 過境香港不設防

民進黨立委趙天麟指出，從去年10月至今，仍至少有10名中科院涉密人員過境香港，軍方卻未能掌握。（資料照）

2020-03-19 00:22:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕為避免國家重要武器機密外洩，立法院外交及國防委員會去年曾作成決議，要求軍方應對中山科學研究院的涉密人員訂定前往港、澳的管制規範。然而民進黨立委趙天麟近日卻發現，從去年10月至今，仍至少有10名中科院涉密人員過境香港，軍方卻未能掌握，此外還有2名中科院員工從中國返國後就立刻接辦機密事務。

據了解，去年中科院曾被披露有15名涉密人員在香港轉機，考量涉密人員進入港、澳有風險，立法院外交國防委員會遂在去年10月做成決議，要求軍方加強中科院的境管措施，並針對涉密人員赴港、澳轉機一事研修出更嚴謹的規範。

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不過立委趙天麟指出，他為追蹤此議題，日前兩度向國防部詢問去年10月到今年2月的中科院涉密人員出國情形，當時軍方均表示沒有前往中港澳的人員，但當他另向內政部移民署查證時，卻發現這段期間又有多達10名涉密人員飛往香港。

趙天麟表示，雖然軍方聲稱該10人僅是在港轉機，並未違法，但這不但違背國會的決議，也顯示軍方並未確實掌握相關人員的動態，這些涉密人員進入香港後，都可能陷入被中方無故逮捕或是滲透的危機。

趙天麟也提到，中科院范姓、薛姓2名員工，去年10月間曾前往中國旅遊，並分別於當月13日、17日返國，雖然這兩人出國時並非涉密人員，然而在薛員返國後翌日，兩人就不約而同接辦了機密業務。從時間點看來，范、薛2人還在中國時，中科院就已經在處理相關人事異動程序，實在難以理解中科院為何一定要在此時，安排2個剛從中國回來的人員接手機密工作。

趙天麟強調，中科院雖已法人化，但實際上仍是我國最重要的武器研究機構，為避免中科院「球員兼裁判」自行審核相關人員出國事宜，未來他將提案修正「入出國及移民法」、「香港澳門關係條例」及「中山科學研究院設置條例」，調整中科院人員的出國管制審核層級。

根據趙天麟國會辦公室說明，相關草案將把中科院人員的出國管制分為4類，第1類是「非涉密人員前往中港澳以外地區」，可由中科院自為審查；第2類是「涉密人員前往中港澳以外地區」，需依其身分不同，循「入出境及移民法」規定辦理；第3類是「非涉密人員前往中港澳地區」，必須由國防部長審核；第4類則是「涉密人員前往中港澳地區」，必須經過國防部長及兩岸條例之聯審機制審核，才能出境。

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