桃園要負擔523.5億還是261.75億？鐵路地下化兩案併陳

桃園鐵路地下化又冒出要桃園負擔50%工程款的做法，使得工程堪稱一波三折，圖為桃園鐵路平交道現狀。（記者謝武雄攝）

2020-03-18 23:12:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園鐵路地下化卡在中央，引發各界關注，桃園市議員劉勝全今天在市議會質詢時稱是中央「卡燦」；桃園市捷運局長陳文德首度證實，日前國發會報行政院財務規劃是兩案併陳，其中一案為依照「中央地方財政補助辦法」辦理，但依該辦法，市府要負擔523.5億元，這與另一案只要負擔261.75億元差距太大，目前市府還在協商中。

副市長游建華也說明，桃園鐵路地下化綜合規劃報告，在交通部已經達成共識，將比照高雄模式，地方負擔25％，也就是1047億元工程款，桃園市政府需負擔261.75億元，但國發會審核時，其他部會有意見，希望按照「中央地方財政補助辦法」辦理，國發會最後兩案併陳送院長核定，但行政院長蘇貞昌要求國發會只送一案，因此全案又回到國發會。

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陳文德解釋，鐵路地下化若依「中央地方財政補助辦法」辦理，桃園市政府需要負擔50％經費，以1047億元工程款來計算，桃園市需要負擔523.5億元，由於過於龐大，市府無法接受，目前正與中央協商，他預估上半年就可核定，之後由鐵道局發包，預計工程發包後7年可完工。

劉勝全表示，立法委員萬美玲非常關心本案，詢問交通部長林佳龍答覆為「不是退回、是補充資料」，行政院長蘇貞昌的說法則是「還在國發會」，但按照市府元月7日新聞稿，是市長鄭文燦率主管親赴國發會，最後國發會才審議通過該案，未來只要送行政院拍板即可定案，到底綜規案是在國發會還是行政院，讓議員都覺得霧裡看花。

議員李家興、劉勝全也認為，前一陣子行政院一連串拔除王明德、郭榮宗、陳宗義等桃園幫國營事業董事長職務，如今又要提高桃園市政府在鐵路地下化工程負擔比例，明顯的就是「卡燦」，也希望市府團隊能夠挺住，為桃園市民爭取最佳方案。

另議員劉茂群也很關心鐵路地下化狀況，她說高架化時總經費308億元，當時的桃園縣政府只要負擔101億元，這還包含用地費用60億元，如今地方、中央都是民進黨執政，應該爭取鐵路地下化更好方案。

議員周玉琴、李家興也很關心鐵路地下，市府分擔比例過高，會嚴重影響地方財政，畢竟一年能使用建設經費，大概也只有2、300億元。

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