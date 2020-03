外交部與美國在台協會共同發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」,行政院長蘇貞昌表示,這是患難見真情。(取自蘇揆臉書)

2020-03-18 15:41:25

〔記者李欣芳/台北報導〕針對我國外交部與美國在台協會共同發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」,台美兩國將共同合作對抗武漢肺炎,行政院長蘇貞昌今天下午引用英文諺語說:「A friend in need is a friend indeed. (在窮困患難中 的朋友才是真正的朋友」。他說,這就是患難見真情,未來,在對抗疫情的路上,台灣不會孤單、台灣可以幫忙。

蘇貞昌下午在臉書表示,除了防疫醫療物資和設備互通有無,兩國的專家將會攜手合作,共同研究生產快篩、疫苗、藥物,致力讓兩國的人民都能獲得最好的醫療保護。

行政院副院長陳其邁也說,外交部與AIT共同發佈台美防疫夥伴關係聯合聲明,強化台美合作、共同防疫。未來將針對包括快篩檢驗試劑研發、疫苗研究生產、藥品研究生產、追蹤接觸者相關技術機制科技、舉行科學家專家會議,以及防疫醫療用品設備交流等合作。

