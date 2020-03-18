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召集百名校長跳健康舞挨批 盧秀燕被問不回、轉頭就走

市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操，說謝謝、好，即轉頭離開不回應。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操，說謝謝、好，即轉頭離開不回應。（記者蔡淑媛攝）

2020-03-18 12:37:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市16日有百名國中小學校長被召集到市府，與市長盧秀燕集體跳舞拍攝兒童節慶祝影片，被外界批抨中市府防疫「如兒戲」、「狀況外」，今天盧秀燕到社區關懷據點宣導防疫知識時被媒體問及此事，僅說聲「謝謝、好」，轉頭就走，未做回應。

盧秀燕今天到西屯區社區關懷據點向長輩宣導防疫戴口罩、勤洗手，並一一為長輩噴酒精消毒手部，事後被媒體問及召集校長跳健康操舞和合拍影片，不斷點頭，一聽到身旁新聞局長黃國瑋說來要回應，如同「神救援」，不等記者問完話，趕緊說「好」就轉頭就走。

黃國瑋表示，找校長戶外做操拍影片是因為4月兒童節相關活動都取銷，有學校建議市長與校長拍恭賀模範學生並融合防疫宣導，市府也擔心兒童節活動都取消，「擔心學生失落」於是透過拍攝宣導影片過程也傳遞防疫知識，感謝外界提醒。

黃國瑋也說，拍攝影片活動前也逐一請每個師生都洗手、量體溫、在戶外空曠空間拍攝，校園防疫也都超前部署，量體溫、發愛心口罩、營養午餐防疫宣導及禁止師生出國。

武漢肺炎全球迅速延燒，台灣發生學生出國旅遊確診，造成班級停課，學校防疫緊迫之際，卻傳出逾百名校長被召集到台灣大道市政大樓後側的草坪，穿上各校的大型制服或運動服、化身「小學生」，排練融合防疫洗手口訣的健康操舞，最後盧秀燕再與眾人完成影片拍攝，市議員江肇國則批抨批市府防疫狀況外、如兒戲。

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市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操，說謝謝、好，即轉頭離開不回應。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操，說謝謝、好，即轉頭離開不回應。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕16日中午揪百名校長跳健康舞操慶祝兒童節，被外界抨擊防疫如兒戲。（市議員江肇國提供）

市長盧秀燕16日中午揪百名校長跳健康舞操慶祝兒童節，被外界抨擊防疫如兒戲。（市議員江肇國提供）

市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操不回應，由新聞局長黃國瑋出面受訪。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕被媒體問及在16日中午揪百名校長跳健康舞操不回應，由新聞局長黃國瑋出面受訪。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕到西屯區社區關懷據點向長輩宣導防疫戴口罩、勤洗手，並一一為長輩噴酒精消毒手部。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕到西屯區社區關懷據點向長輩宣導防疫戴口罩、勤洗手，並一一為長輩噴酒精消毒手部。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕、社會局長彭懷真、市議員陳淑華到西屯區社區關懷據點向長輩宣導防疫知識。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕、社會局長彭懷真、市議員陳淑華到西屯區社區關懷據點向長輩宣導防疫知識。（記者蔡淑媛攝）

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