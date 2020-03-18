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公懲法新制實施不到5年 36名公務員逃過懲戒

立委蔡易餘指兼顧國民情感，希望把公務員懲戒時效合理化。（記者吳政峰攝）

立委蔡易餘指兼顧國民情感，希望把公務員懲戒時效合理化。（記者吳政峰攝）

2020-03-18 11:53:50

〔記者吳政峰／台北報導〕「公務員懲戒法」2015年5月1修正，縮短公務員懲戒的追訴時效，至今不到5年，竟有高達36名違法失職的公務員因為超過時效而逃過判決，民進黨立委蔡易餘認為公務員業務性質特殊，保密性高，違法行為追訴期不宜過短，18日在司法及法制委員會審理公懲法修正案時，提案要求把時效合理化為10年。

蔡易餘指出，公務員業務性質特殊，保密性高，違法失職情事較一般人民易於隱匿，若等到涉案公務員影響力趨小或退休時，應受懲戒的行為才被揭露，恐造成無法懲戒的結果，從2015年修法至今，已有高達36件懲戒案因為時效問題而被判決免議，無須懲戒。

現行法令規定，應受懲戒行為，自「行為終了之日」起，至案件繫屬公懲會之日止，已逾5年者，不得予以減少退休（職、伍）金、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒，換言之，若公懲會認為公務員應判減少退休金以下的懲戒，但從他違法失職至今已超過5年，只能讓他逃過懲戒，判決免議。

蔡易餘提案，除了撤職、免職、剝奪退休金維持無追訴期限，休職以下的時效一律合理化到10年，以在穩定公務員權益的情況下兼顧國民情感。

由於蔡易餘提的是修正動議，在場立委討論後尚未達成共識，亦與司法院所提的修法版本不同，該條文保留，後續將交由黨團協商處理。

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