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武漢肺炎》李明哲妻子盼中國開放「親情電話」 親口報平安

台灣非政府組織工作者李明哲被中國關押至今將滿3年，自服刑已來被剝奪撥打「親情電話」的權力，他的妻子李凈瑜也因武漢肺炎被取消每月探監的機會，李凈瑜今盼中國政府開放親情電話，向家人報平安。（資料照）

台灣非政府組織工作者李明哲被中國關押至今將滿3年，自服刑已來被剝奪撥打「親情電話」的權力，他的妻子李凈瑜也因武漢肺炎被取消每月探監的機會，李凈瑜今盼中國政府開放親情電話，向家人報平安。（資料照）

2020-03-18 09:50:03

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎蔓延，據傳中國多所監獄也有受刑人染病，台灣非政府組織工作者李明哲被中國關押至今將滿3年，自服刑已來被剝奪撥打「親情電話」的權力，他的妻子李凈瑜也因武漢肺炎被取消每月探監的機會，李凈瑜今盼中國政府開放親情電話，向家人報平安。

李凈瑜今天聲淚俱下召開記者會，表示在李明哲被關押於中國湖南省赤山監獄以來，每個月都不辭辛勞去探望一次李明哲，然而自1月份探監結束之後，之後的探監就遭獄方取消，打電話到赤山監獄得到得消息僅有獄方表示無疫情，至今還未聽到李明哲本人親口報平安。李凈瑜表示，李明哲長期遭剝奪撥打「親情電話」的權利，無法親自跟家人報平安。

李凈瑜表示，只要李明哲親口講一句「我還活著」，她就滿足了，也能透過李明哲說這句話的聲音、呼吸得知他目前的處境。李凈瑜因此哀求「強大的中國政府讓李明哲對我說這句話就好」，她表示亦有透過陸委會向中方表達訴求，而赤山監獄長期以無法確認李明哲的台胞證的技術理由，剝奪李明哲撥打親情電話的權利。

李凈瑜說，在武漢肺炎疫情無法探監的情況下，開放親情電話予李明哲撥打更顯重要，李凈瑜表示李明哲自關押至今已經爆瘦30公斤，長期處在長時間的勞動，過往每個月探監會面時只能透過聊一些訊息、夫妻間的「翻舊帳」，李凈瑜才能確定「他是不是我的那個李明哲」，今年1月會面時李明哲談到今年有熱水了，李凈瑜才知道原來赤山監獄2018年獄方以熱水器故障為由，整年都未供應熱水，而當地氣溫最冷會達到零下7度。

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