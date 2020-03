綠委籲國名英譯改為「Chunghwa」 蘇揆：若要改應改Taiwan

立法院院會,行政院長蘇貞昌備詢。(記者王藝菘攝)

〔記者彭琬馨/台北報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延,台灣因國名與中國相似,在國際上因故多次被誤歸為中國一省。民進黨立委林宜瑾今在立法院質詢時,建議行政院長蘇貞昌應把台灣英文國名改為Republic of Chunghwa,以便與中國的英文名區隔,不過蘇貞昌答詢時說,「毋湯喔,台灣比較出名」,且若真要改,應改為Republic of Taiwan、而非Republic of Chunghwa。

林宜瑾今在立法院院會總質詢時說,台灣在這次疫情中被中國帶衰,因為台灣的國名叫「Republic of China」,在國際上引起很多誤解,她並建議台灣英文國名應參考中華郵政、中華電信,改為Republic of Chunghwa,以示與中國區隔。

蘇貞昌答詢時先開玩笑地說,扁政府時代台灣幫非洲許多國家蓋了很多館,當地人為了感謝台灣跳舞給台灣看,結果對方一直喊「China」,根本是「人情做到墓阿埔」;蘇貞昌強調,台灣在此次防疫中表現傑出,全世界都在說,要向台灣學習,蘇揆強調,改名需要時機與全民共識,也不是現階段最要緊的事,政府現階段要做的是保護台灣人民,當人民開始感到與台灣同舟一命,「那時候要叫什麼名字就會水到渠成」。

蘇貞昌說,就連國民黨內部現在都開始在討論九二共識的內涵,若此次能做得好,全世界都會說這是「台灣經驗」。

