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綠委籲國名英譯改為「Chunghwa」 蘇揆：若要改應改Taiwan

立法院院會，行政院長蘇貞昌備詢。（記者王藝菘攝）

立法院院會，行政院長蘇貞昌備詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-17 18:03:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣因國名與中國相似，在國際上因故多次被誤歸為中國一省。民進黨立委林宜瑾今在立法院質詢時，建議行政院長蘇貞昌應把台灣英文國名改為Republic of Chunghwa，以便與中國的英文名區隔，不過蘇貞昌答詢時說，「毋湯喔，台灣比較出名」，且若真要改，應改為Republic of Taiwan、而非Republic of Chunghwa。

林宜瑾今在立法院院會總質詢時說，台灣在這次疫情中被中國帶衰，因為台灣的國名叫「Republic of China」，在國際上引起很多誤解，她並建議台灣英文國名應參考中華郵政、中華電信，改為Republic of Chunghwa，以示與中國區隔。

蘇貞昌答詢時先開玩笑地說，扁政府時代台灣幫非洲許多國家蓋了很多館，當地人為了感謝台灣跳舞給台灣看，結果對方一直喊「China」，根本是「人情做到墓阿埔」；蘇貞昌強調，台灣在此次防疫中表現傑出，全世界都在說，要向台灣學習，蘇揆強調，改名需要時機與全民共識，也不是現階段最要緊的事，政府現階段要做的是保護台灣人民，當人民開始感到與台灣同舟一命，「那時候要叫什麼名字就會水到渠成」。

蘇貞昌說，就連國民黨內部現在都開始在討論九二共識的內涵，若此次能做得好，全世界都會說這是「台灣經驗」。

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