共機夜間擾台 國軍：全天候全時段都能因應

國防部發言人史順文。（記者涂鉅旻攝）

2020-03-17 10:41:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕武漢肺炎於全球蔓延之際，共軍「空警500」預警機、「殲11」戰機等型機昨晚7點，在台灣西南方空域進行飛行訓練，國軍戰機也嚴密監控並驅離。由於此為中共加大遠海長訓以來，罕見的夜間訓練，國防部發言人史順文今日強調，國軍針對共軍任何軍事動態，透過聯合情監偵掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段因應，確保我領空、領海安全。

武漢肺炎疫情爆發以來，這已是共軍至少第四次做出挑釁舉動，前三次為2月9日「殲11」戰鬥機、「轟六」轟炸機及「空警500」預警機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽；以及2月10日「殲11」戰鬥機由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，甚至曾開啟系統鎖定我國派往攔截的F-16戰機；共軍接著在2月28日派出「轟六」轟炸機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區。

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國防部昨表示，共機在飛行期間，曾經接近我國防空識別區（ADIZ），國軍空中巡邏戰機適切應對並實施廣播驅離，共機隨後飛離我國防空識別區。

史順文今日在國防部例行記者會表示，國軍對於台海周邊海空域狀況都有掌握，並能確保領土領海領空安全。空軍遇到相關狀況後，我國F-16、IDF經國號戰機都在領空偵巡，針對共軍任何軍事動態，國軍透過聯合情監偵都能掌握，並派遣適當兵力全天候、全時段因應，確保我領空、領海安全。

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