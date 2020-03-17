謝龍介遲未兌現承諾跳柳川 網友：柳川不想被污染

台南市議員謝龍介遲未兌現承諾跳柳川引起網友關注。（資料照）

2020-03-17 09:43:50

〔記者歐素美／台中報導〕台南市議員謝龍介選舉打賭輸台中市議員謝志忠，卻遲未兌現承諾跳柳川，昨接受媒體採訪時表示，是考量疫情，將於疫情緩和後兌現承諾，謝志忠昨對此在臉書po文詢問臉友意見；臉友笑稱謝龍介「常常鬼話連篇，等農曆7月鬼門開時再跳好了」，還有人說「其實大家會帶口罩，龍介兄可勇敢的跳，哈哈」、還有人表示「柳川不想被污染」，極盡諷刺。

台南市議員謝龍介總統與立委選舉期間，在台中一場媒體直播節目中和台中市議員謝志忠打賭，若民進黨在台中拿下五席立委，謝龍介就去跳大甲溪，後考量人身安全改為跳柳川。

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結果謝龍介輸了，卻遲未兌現承諾，謝龍介昨對此接受媒體採訪指出，原本安排在台灣燈會期間兌現跳柳川承諾，因擔憂太多人前往觀看，影響防疫才暫緩，但強調一定會兌現承諾。

謝志忠看到報導在臉書po文指出，其實，選後一直很多人關心，龍介兄何時來兌現承諾，也就是何時來跳柳川？「我是這麼想，得饒人處且饒人，所以我從來不追這件事，跳不跳？何時跳？通通尊重」！並詢問臉友「您認為該跳嗎？」

謝志忠的po文吸引許多網友回應，有人表示「一定要跳，用視訊，錄影」、「兌不兌現，考驗一個人的誠信！」「王世堅議員就跳水了，謝龍介不敢嗎？」「應該是等夏天、落水才不會感冒」。

還有網友毫不留情，笑稱謝龍介「常常鬼話連篇，等農曆7月鬼門開時再跳好了

」、「其實大家會帶口罩，龍介兄可勇敢的跳，哈哈」、「柳川不想被污染⋯」。

針對謝龍介何時兌現承諾跳柳川，台中市議員謝志忠在臉書發文，網友反應熱烈。（擷取自臉書）

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