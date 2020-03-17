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台海軍情》兩岸軍艦恐再撞名 中國萬噸055級軍艦候選名稱出現台北

海巡署500噸級的「台北艦」。（圖擷取自海巡署網站）

海巡署500噸級的「台北艦」。（圖擷取自海巡署網站）

2020-03-17 09:34:30

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍近年來拚命建造新型軍艦，被形容為下餃子般的速度，許多新型軍艦命名還出現兩岸撞名的尷尬情形，中國網媒「新浪軍事」近日就報導指出，中國052D及055級的新型軍艦接連下水丶服役，其中萬噸級的055級都是以省會名稱命名，由於中國現有各省的省會名稱都快用完了，在中華人民共和國片面將台灣列為其一省的前提下，屆時可用的名稱只剩下「台北艦」，或是考慮以共產黨紅色基地著稱的紅色城市，例如以延安為名。

軍方官員說，我國海軍目前沒有以台北命名的艦艇，但海巡署1艘500噸級的海巡艦就叫做「台北艦」，負責台灣海峽的海防巡弋任務，未來若中國真的將最新一艘055級軍艦命名為「台北艦」，兩岸的「台北艦」就有可能會在海上遭遇。

軍方官員指出，兩岸軍方目前至少有4艘軍艦撞名，我國6艘拉法葉級軍艦均以中國大陸各省的省會命名，6艘分別是「康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德」，而中國解放軍海軍計畫生產14至18艘的「中華神盾」052D型飛彈驅逐艦，艦名也都是以大陸各省的省會及重要城市命名，其中2艘的艦名命名為「昆明」、「西寧」，與我拉法葉級軍艦相同。

此外，中國也有1艘現役的053型飛彈護衛艦，其艦名為「康定」，也與我國拉法葉級軍艦中的「康定」艦同名。

軍方官員說，我國海軍主要作戰艦艇也以歷史名將的名字來命名，我國現有8艘成功級飛彈巡防艦分別為「成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、張騫、田單」，中國解放軍也有1艘名為「鄭和」的軍艦，但並非作戰軍艦，而是做為遠洋航海訓練艦用途。

中國首艘055級軍艦南昌號，圖為南昌號進行海上閱兵校閱。（圖擷取自新華網）

中國首艘055級軍艦南昌號，圖為南昌號進行海上閱兵校閱。（圖擷取自新華網）

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