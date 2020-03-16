照南國小校長邱廷岳 接任苗栗教育處長

苗栗縣政府今公告，懸缺已久的教育處長一職，將由縣內第一大校、照南國小校長邱廷岳接任。（記者鄭名翔攝）

2020-03-16 20:51:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣前教育處長徐永鴻於今年1月退休後，處長一職懸缺至今，皆由副處長葉芯慧代理，今苗栗縣政府公告，任命縣內第一大校、照南國小校長邱廷岳為教育處長，3月23日正式走馬上任；縣府指出，邱廷岳於2000年起歷任東興國小、信義國小及現照南國小，教育行政資歷豐富， 爰予轉任。

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