武漢肺炎》大師出手打臉譚德塞 陳建仁貼文翻譯英文版

副總統陳建仁（見圖）11日在臉書發文解讀「武漢肺炎發生率與致死率的國際比較」，今（15）日下午再發布英文版。（資料照，記者王藝菘攝）

2020-03-15 17:46:42

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁是流行病學專家，11日在臉書發文，比較國際「武漢肺炎發生率與致死率」，打臉世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞解讀錯誤、「作出錯誤的警訊」、「成事不足敗事有餘」，今（15）日下午又在臉書發布英文版與更多人分享。

陳建仁表示，有不少朋友建議他將日前臉書上「武漢肺炎發生率與致死率的國際比較」一文翻譯成英文，「也謝謝大家的批評指教」。

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在這篇臉書貼文中，陳建仁指出，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）未認真瞭解各國病毒檢驗政策是否改變，作出「武漢肺炎的致死率有上升的趨勢」的錯誤警訊，不僅未足以讓世人提高警覺，反而引起不必要恐慌憂慮，「真是成事不足敗事有餘」！

陳建仁表示，疾病致死率是指確診病例當中，有多少人因該疾病而死亡，分子是死於該病的人數，分母是確診病例人數。若納入致死率分析的病例，僅限於重症病例，當然致死率就會偏高；如果包括輕症或微症個案，致死率就會下降很多。

陳建仁說，各國對於「疑似個案」的「病毒檢測政策」不相同 ，某些國家只針對重症者進行病毒檢測；一些國家同時對輕症者，甚至微症者，進行病毒檢測。不同國家的致死率，就會因此而有很高的差異。

他表示：「當我們看到一個國家的『確診病例數』快速下降，『致死率』卻急遽上升，就要先留意該國『病毒檢測策略』有無變動！」

他認為，最好的比較數據是確診病例發生率，它是指全人口當中，有多少人得到該病毒的感染。分子是病毒檢測陽性的人數，分母是全國人數。

陳建仁臉書全文（英文版）

陳建仁臉書全文（中文版）

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