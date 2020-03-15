拱手不握手 吳敦義赴台南參拜祈求病毒遠離台灣

前副總統吳敦義以拱手向大家問候，祈求武漢肺炎病毒能遠離台灣。（記者蔡文居攝）

2020-03-15 14:31:11

〔記者蔡文居／台南報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，前副總統吳敦義卸任國民黨主席後，今天中午到台南開基玉皇宮參拜，一改以往與信眾握手問候，他只拱手不握手，並向玉皇大帝祈求武漢肺炎病毒能遠離台灣，「不要感染我們台灣」。

吳敦義今天偕同夫人蔡令怡到台南開基玉皇宮參香，由開基玉皇宮主委涂大松陪同向玉皇大帝參拜，祈求國泰民安、風調雨順。隨後並與主委涂大松和開基玉皇宮諸位委員閉門會談、話家常，前後約40分鐘。

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吳敦義受訪表示，此行主要是來求平安，希望開基玉皇宮玉皇大帝能保佑我們台灣風調雨順，庇佑中華民國國泰民安，海峽兩岸和平穩定發展，尤其這一次武漢新冠肺炎病毒不要感染我們台灣，大家人人健康、家家團圓。

主委涂大松表示，吳前副總統這次來訪，與大家閒聊話家常，由於全球化的關係，一般中下階層的民眾受到衝擊大，開基玉皇宮對於照顧弱勢民眾不餘遺力，他除了本身自掏腰包捐款外，信眾的捐款，廟方也都回饋給社會，用於公益，捐助弱勢，這才是宗教助人的本意。吳副總統也十分認同廟方的做法，也建議廟方要善用信眾的捐款，讓其發揮更大的效益。

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前副總統吳敦義（中）到台南開基玉皇宮參拜，祈求國泰民安。（記者蔡文居攝）

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