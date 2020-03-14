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武漢肺炎》口罩實名制2.0政院進行付款金流測試 確保民眾順利取貨

網購口罩19日將以簡訊通知付費，行政院正在做付款的金流測試。（圖取自行政院長蘇貞昌臉書）

網購口罩19日將以簡訊通知付費，行政院正在做付款的金流測試。（圖取自行政院長蘇貞昌臉書）

2020-03-14 10:11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕口罩實名制2.0自12日起試辦網購口罩，民眾預購管道包括「eMask口罩預約平台」網站及「全民健保行動快易通」App，開放民眾預購成人口罩，3月19日將以簡訊通知付費，3月26日到4月1日將在超商取貨，行政院目前正在做口罩付款的金流測試，以確保民眾能順利付款並取貨。

至於上線首日出現系統不順暢，網路塞爆情形，已在當晚排除狀況，本報記者今天上午9時45分測試App網購，呈現正常運作現象。

行政院官員今天上午表示，口罩上線首日白天出線網路塞車問題，經修正系統程序問題，當晚狀況就已排除，目前網購跑資料的速度變得更快速，效率已經提高。

政院官員說，因應首批網購者，3月19日將以簡訊通知付費，3月26日到4月1日將在超商取貨，目前正在處理金流的問題，以確保民眾付款順利，並且順利在超商取貨。

行政院副院長陳其邁昨晚在臉書表示，付款是採取簡訊通知，3月19日才會通知，若有收到電話通知，請直接撥打165反詐騙專線檢舉，不要輕信。

至於民眾若到ATM轉帳付款需要手續費嗎？陳其邁說，去年4月開始行政院已推出新政策，每個帳戶一天有一次500元以下轉帳交易不用手續費，歡迎多加利用。

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