為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》女員工趕製口罩遭機器斷指 小英今到彰化當面慰問致謝

蔡英文總統今到彰化「華新創意生活館口罩觀光工廠」，慰問日前因趕製口罩手指不慎被機器截斷的女員工（圖為總統府提供）。

蔡英文總統今到彰化「華新創意生活館口罩觀光工廠」，慰問日前因趕製口罩手指不慎被機器截斷的女員工（圖為總統府提供）。

2020-03-13 18:51:34

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩手指不慎被機器截斷的女員工，感謝她為國人的努力付出，這項行程並未公開，總統府傍晚發布新聞稿說明。

總統抵達後，首先在「華新創意生活館口罩觀光工廠」董事長鄭永柱的陪同下，前往探望日前因趕製口罩、手指不慎被機器截斷的女員工。該名女員工告訴總統，受傷之後，大家都非常關心她，也有許多人寄送營養品，讓她感受到台灣是個處處充滿人情味的地方，也相當感激。

受傷員工在場的同事也向總統說明，該受傷員工在華新工作了14年，是相當資深的員工。當初為了趕製口罩，心急之下未按照標準作業程序導致受傷，反而造成口罩生產進度減產，對此感到相當抱歉。儘管醫生告訴她必須休息一個月後才能回到崗位，但她非常希望能夠趕快回到產線，加入與同事們生產口罩的行列，因為她知道國人現在都非常需要口罩。

蔡總統對於該名員工熱切趕製口罩的心意表達感激，囑咐她一定要聽從醫師指示，好好休息、養傷，也特別準備滴雞精送給她，代表國人感謝她辛苦的付出，並祝福她早日康復。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡英文擔任一日志工 藥局分裝口罩
2020-03-06 18:20

蔡英文擔任一日志工 藥局分裝口罩
武漢肺炎》口罩廠女員工壓斷中指 彰基：接回恐壞死
2020-02-19 11:06

武漢肺炎》口罩廠女員工壓斷中指 彰基：接回恐壞死
防疫投資術 全方位保護

防疫投資術 全方位保護

武漢肺炎》華新口罩大廠員工作業 手指被機器夾斷送醫
2020-02-19 10:41

武漢肺炎》華新口罩大廠員工作業 手指被機器夾斷送醫
小英臉書大讚學生轉贈口罩 網友：我彰中我驕傲
2020-02-14 17:52

小英臉書大讚學生轉贈口罩 網友：我彰中我驕傲
悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚

悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚
政治今日熱門
2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-13 06:03

不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友讚爆

2020-03-12 21:01

武漢包機中方想塞人 學者推測：30「候補乘客」早在機場等

2020-03-12 22:35

稱憂鬱症病人「不知足」挨轟！吳宗憲現身小燈泡媽臉書反擊

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播