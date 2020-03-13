武漢肺炎》女員工趕製口罩遭機器斷指 小英今到彰化當面慰問致謝

蔡英文總統今到彰化「華新創意生活館口罩觀光工廠」，慰問日前因趕製口罩手指不慎被機器截斷的女員工（圖為總統府提供）。

2020-03-13 18:51:34

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午前往彰化參訪「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形，並慰問日前因趕製口罩手指不慎被機器截斷的女員工，感謝她為國人的努力付出，這項行程並未公開，總統府傍晚發布新聞稿說明。

總統抵達後，首先在「華新創意生活館口罩觀光工廠」董事長鄭永柱的陪同下，前往探望日前因趕製口罩、手指不慎被機器截斷的女員工。該名女員工告訴總統，受傷之後，大家都非常關心她，也有許多人寄送營養品，讓她感受到台灣是個處處充滿人情味的地方，也相當感激。

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受傷員工在場的同事也向總統說明，該受傷員工在華新工作了14年，是相當資深的員工。當初為了趕製口罩，心急之下未按照標準作業程序導致受傷，反而造成口罩生產進度減產，對此感到相當抱歉。儘管醫生告訴她必須休息一個月後才能回到崗位，但她非常希望能夠趕快回到產線，加入與同事們生產口罩的行列，因為她知道國人現在都非常需要口罩。

蔡總統對於該名員工熱切趕製口罩的心意表達感激，囑咐她一定要聽從醫師指示，好好休息、養傷，也特別準備滴雞精送給她，代表國人感謝她辛苦的付出，並祝福她早日康復。

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