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台股慘跌！汪浩：防疫成功將成經貿反彈最快國家

台股今天開盤暴跌，汪浩認為，防疫就是拚經濟，若台灣做好防疫，幾個月後絕對是全世界經貿反彈最快、最強的國家。（資料照）

台股今天開盤暴跌，汪浩認為，防疫就是拚經濟，若台灣做好防疫，幾個月後絕對是全世界經貿反彈最快、最強的國家。（資料照）

2020-03-13 18:54:17

〔即時新聞／綜合報導〕台股今（13）日盤中暴跌逾700點，一度摜破萬點大關，尾盤拉起收在10128.87點，下跌293.45點，或2.82%，資深媒體人汪浩今（13）日對此表示，「只要台灣能成功防疫，幾個月後一定是全世界經貿反彈最快、最強的。」

全球武漢肺炎疫情嚴峻，美國股市12重挫，道瓊工業指數暴跌2352.6點，創下自1987年「黑色星期一」以來最嚴重跌幅，台股今開盤就暴跌613點，直接摜破萬點大關，財政部長蘇建榮信心喊話後仍繼續下跌，最多跌786.17點，最終尾盤拉起收復萬點，以10128.87點作收。

汪浩對此在臉書強調，「防疫就是拚經濟」，目前新型冠狀病毒引發的武漢肺炎已經邁向全球化，近期不斷呼籲台灣絕對要「封島鎖國」，將所有入境台灣的旅客全數強制隔離14天。

汪浩認為，不必擔心現階段的股市狀況，也不用太過在意短期的經濟與貿易表現，一旦台灣能夠成功防疫，幾個月過後絕對是全世界經貿反彈最快、最強的國家。

汪浩臉書全文

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