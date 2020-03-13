隔空交火！遭吳宗憲批沒看完整節目 小燈泡媽：看完才發文

時代力量立委王婉諭。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 23:24:23

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人吳宗憲日前錄製節目時稱得憂鬱症的原因是「不知足」，引發輿論抨擊。立委「小燈泡媽」王婉諭認為，吳「作為公眾人物，您應該更自律、謹慎」；對此，吳宗憲現身王婉諭臉書，批她沒有看完完整節目就做出評論，並於昨晚間在臉書直播講述此事。不過王婉諭表示，「我是個講究事實的人，因此發文之前，我已在YouTube上看完您於節目的發言」。

吳宗憲日前錄製節目時，對著曾患憂鬱症的藝人李明川及收看節目的所有觀眾表示，會得憂鬱症的原因都是因為「不知足」，因發外界批評；王婉諭也在臉書發文，表示吳宗憲這樣的言論，無疑是抹煞許多心理健康的第一線人員與同儕團體的努力，甚至會讓罹患憂鬱症的患者受到影響。

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昨日稍晚，吳宗憲現身王婉諭臉書留言，表示王沒有看他的完整節目，只看媒體斷章取義就做出評斷，而他的原意是鼓勵憂鬱症的朋友應該多想想自己擁有的，而不是不斷悲傷於自己所失去的。

對此，王婉諭在臉書表示，「我是個講究事實的人，因此發文之前，我已在YouTube上看完您於節目的發言，不論是我們截出的這段話，或是之後您說，要珍惜擁有、失足說，我都有看。」王並表示，甚至連吳宗憲昨晚的直播她也看了。

王婉諭指出，吳宗憲在直播說的好：「我又不是醫生」。她表示「是的！正是我們不是醫生」，所以「憂鬱症的原因，都是因為這三個字：不知足」就是不該給出的結論。這句話就她的理解，目前沒有足夠的醫學研究，能這樣肯定的指出。造成憂鬱症的原因有很多，並不「都是因為不知足」，因此這樣的說法是錯的。

另外她也請教吳宗憲，是否真的曾受其擾？或是真正了解過？相關的醫生文章或是書籍其實都不少，吳宗憲所說的要珍惜擁有的、要知足的人生觀，她相當贊同，但不應這樣套用在憂鬱症者上。「對於身受憂鬱症之苦的人來說，這些話，很可能不但幫不了他們，拉不住他們，更像是推了一把，而有墜落的可能」。

最後，王婉諭也表示，她生命中就曾有人因憂鬱症而離世，當初她也是缺乏正確的知識，以為就多鼓勵他、樂觀一點就足夠。但後來慢慢了解之後，才後悔當初不該只是如此。「這正是我所擔心的，若您身為綜藝一哥，這樣的文字恐有讓更多人誤以為是自己個性所導致，缺乏病識感，而延誤了接受協助的可能」。

吳宗憲昨晚於直播澄清此事件

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