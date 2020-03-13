陳致中轟電競賽照辦是救年輕票 高市府：市政推行從不以政治為考量

電競賽事被市議員陳致中質疑是為救罷韓年輕票，鄭照新回應「市政推行從來不以政治運動為考量」。（記者許麗娟攝）

2020-03-13 13:16:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市運動發展局正在為4、5月舉辦的「2020高雄電競嘉年華」進行整體活動策會執行勞務採購案，高雄市議員陳致中質疑「難道韓國瑜救年輕票比防疫重要嗎？」高雄市新聞局長鄭照新今在美濃回應，指「市政推行從來不以政治運動為考量」。

陳致中在個人臉書上指出，韓市長在3月2日防疫會議裁示為免疫情傳染，室內百人以上、室外千人以上活動緩辦，結果運發局馬上招標500萬的電競嘉年華，可能辦在巨蛋，勢必是百人以上的活動，這完全違反市府防疫政策！並指運發局長甫上任就公開表示要大力推動韓市長賽馬政見，外界質疑表態拍馬屁，現在冒危險搞電競是為了挽救罷免的年輕票嗎？

請繼續往下閱讀...

對此，鄭照新表示，市府這一週以來大概舉辦了10幾個活動，每個活動都有人說是為了挽救罷韓，這樣跳針式的反應已不再做回應，市政推行從來不以政治運動為考量。

對於「2020高雄電競嘉年華」不因防疫而停辦？鄭照新回應，「千萬不要因為防疫去阻礙電競的發展」，防疫期間很多人自主隔離時會打線上遊戲，所以只要把線下的方式轉為線上進行，留下一個基本的轉播棚，這件事就可以輕鬆解決了。

鄭照新再指出，電競嘉年華在標案上還沒有結標，投標的廠商運發局會做最嚴格的要求，希望他們提出防疫措施的解決方案，並考慮優先轉為線上的評估方案，這方面不會有造成防疫困擾的問題。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法