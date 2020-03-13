拋「居住正義三支箭」 民眾黨團擬推囤房稅

民眾黨立法院黨團總召賴香伶（左）偕同立委蔡壁如（右）等人舉行「居住正義三支箭 藍綠跟上別裝睡」記者會，將在本會期提出修法草案。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 12:54:09

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民眾黨團拋出「居住正義三支箭」，推動房屋稅修正條例，增訂「囤房稅」、完備實價登錄2.0、預售屋納入實價登錄三大訴求，呼籲朝野黨團正視高房價，盼本會期順利完成修法。

民眾黨團上午召開「居住正義三支箭、藍綠跟上別裝睡」記者會，黨團總召賴香伶表示，房子是拿來住的、不是拿來炒作的，首要訴求就是採累進稅率課徵「囤房稅」，並將房屋標準價格評定由3年縮為2年，提高多戶不動產持有者的成本，遏止不當炒房，將推動「房屋稅條例第五條、第十一條條文修正草案」。

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民眾黨團認為，現行的實價登錄制度要求交易資料只能用「區段化、去識別化」方式呈現，模糊空間反而讓有心業者有機可趁，消費者屈居弱勢，台灣已有房仲業者自行把實價登錄的資訊進一步揭露到30戶門牌，比現行法規還進一步，表示法規還走在社會變動的尾巴。

民眾黨團這次修法也特別針對預售屋，預售屋若不被納入實價登錄，會被有心人刻意操作假行情，炒作房價。民眾黨團要求，實價登錄要在定型化契約中登載詳實，並重新調整罰則，預售屋自建自售納入實價登錄改為「簽訂買賣契約書30日內」，不會再有拖2、3年才知道實價資訊的狀況。

民眾黨團將推動「平均地權條例第47條、第47-3條及第81-2條修正草案」，以及「不動產經紀業管理條例第24-1條、第29條及第40條修正草案」，增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定之罰則。

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