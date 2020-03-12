羅明才怪央行沒買黃金賺百億 楊金龍笑：事後豬哥亮

羅明才稱央行當時若聽取建議買入黃金，現在就賺了一百多億元，楊金龍回應：「事後豬哥亮」。（圖取自立法院國會頻道）

2020-03-12 23:24:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅明才今（12）日在財政委員會質詢央行總裁楊金龍，當場指責楊當時沒有聽取建言去買黃金，否則現在大賺一百多億元，楊對此當場打臉笑稱：「事後豬哥亮」。

羅明才今質詢楊金龍，先從財政部的防疫措施開始問起，楊金龍回應，央行目前沒有職員隔離觀察，但為避免突發事件發生，現在已經實施異地辦公，央行一直都相當注意疫情動向，且目前全球各界預計疫情可能會延遲至6月底，不確定性也愈來愈高。

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羅明才提出投資避險問題：「當初如果聽我的話去買，國庫就賺了一百多億欸，總裁，我講的話都沒有認真聽一下。」楊回答：「對於黃金，我們是長期持有，我們的立場就是說，我們也不賣，到目前為止我們也不買。」至於是否會獲利純屬「時機點」問題。

羅明才駁斥「就是時（機）點，時點才是絕佳建議的買點，你買低，現在高賣的話，不就是賺一百多億嗎？」楊反擊：「報告委員，有些時候是事後豬哥亮啦！」且先前在黃金問題上也有被建議過追高，但後來金價不斷下跌，「所以有正面的機會，也有負面的機會。」

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