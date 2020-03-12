武漢肺炎》「李來希們」批口罩實名制 王定宇神比喻嗆爆

「口罩實名制2.0」今（12）日上路，讓民眾可上網訂購口罩，免去排隊麻煩。（法新社）

2020-03-12 16:55:05

〔即時新聞／綜合報導〕「口罩實名制2.0」今（12）日上路，讓民眾可上網訂購口罩，免去排隊麻煩。不過，全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻相當不滿，他認為，老年人若要透過此新制度訂購口罩，還要先學會上網，相當不便。對此，立委王定宇指出，「李來希們」不反對台灣政府就會渾身不對勁，這就像是想去麥當勞「得來速」買漢堡，還嗆聲說「買漢堡還要先學開車」！

對於李來希指出買口罩要先學會上網，造成老人家不便，王定宇質疑，難道不知道原來的藥局、衛生所實體配售仍然照原來方式進行，網路是增加供應和分流，也是體貼上班族無法排隊，「更何況台灣的長輩不像『李來希們』，上進持續學習的很多」。王定宇也比喻，李來希這種說法，就像去麥當勞得來速買漢堡，還嗆聲說「買漢堡還要先學開車」，結果麥當勞回覆「其實可以走進櫃檯直接買喔」。

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至於口罩2.0網購配售的「處理費7元」，有國民黨立委和「李來希們」說太貴、扒二層皮，王定宇表示，口罩2.0配售是送到購買者指定的超商，跟購買者去藥局購買，處理的繁複度和成本不一樣，就像去餐廳外帶，和叫外送送到指定地點，處理成本當然不一樣，「這些藍營貴族們可能不知道，一般網購配送到超商取貨的處理費是60-80元，7元是很貴、很不合理嗎？那...可以去藥局排隊吧！」

王定宇表示，「李來希們」還說「口罩5元太貴了」，但在沒有疫情的時候，藥妝超商醫療口罩的零售價是9到11元，不應該拿「非醫療級的紙口罩1-2元」或是「大量購買的醫療級盒裝50片裝價格」來比較價格；再看現在疫情爆發後全球醫療級口罩的價格，是台灣的5到25倍，排隊6小時還買不到，台灣已是價格最低廉、買得到、秩序維持的模範。

最後，王定宇表示，如果按照這些什麼都反的人，台灣政府根本什麼都不用做，光醫療級口罩的取得，就可能天下大亂，「這些『李來希們』的處處反對，其實就不反對就會渾身上下不舒服的反射動作吧！」

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