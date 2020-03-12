強化防疫網 跨黨派立委挺「公共衛生師法」盡速立法

民進黨立委劉建國等人（右二）召開「公共衛生師法，防疫網最後一塊拼圖」記者會，會中表示，盼公共衛生師法列為本會期優先法案，透過朝野協商，儘速通過。（記者王藝菘攝）

2020-03-12 12:15:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委劉建國今與多位跨黨派立委、台灣公共衛生學會共同召開記者會，呼籲立法院應盡速通過「公共衛生師法」。劉建國表示，公共衛生師法的立法推動已超過20年，如今面臨武漢肺炎疫情來勢洶洶，公衛專業人才卻因未設有認證制度，無法進入第一線參與醫護工作，盼能盡速建立公衛師證照制度，讓公衛師能早日進入社區提供相關專業能力。

民進黨立委劉建國、莊競程、張廖萬堅，國民黨立委張育美、民眾黨立委蔡璧如、高虹安，時力立委陳椒華等跨黨派立委，今與多位公衛相關專家學者共同召開記者會。

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台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，台灣要成為防疫大國，欠缺的不只是疫苗還有第一線防疫人力，未來要面對的環境汙染、氣候變遷議題可能更多，需要更多專業人力的投入；台大公衛學院院長詹長權則說，台灣疫情目前能有效控制，靠的就是超前部署，盼未來能盡速通過立法、設立公衛司，讓散布在各地的公衛人力聚集起來。

民眾黨立委蔡璧如說，她是護理師，但她支持公衛師立法，呼籲朝野各黨、外界能理解「專師不專屬」的概念，立法並不會排擠現行醫護專業人力，呼籲應盡速補起醫療體系欠缺的一角；民進黨立委張廖萬堅說，他從基層的經驗發現，衛生所推動的許多公衛相關事務都需要專業人力的投入，若台灣設有公衛司，諸如社區健康風險評估的事務就能交由公衛專業人力擔任，減輕第一線醫療人員業務壓力。

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